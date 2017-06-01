دراسة.. تناول القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد

ورصد الباحثون عدد أكواب القهوة التي يشربها الأشخاص يوميا، وما إذا كانت القهوة تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، حيث توصلت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20 بالمائة.

ووجد الباحثون أيضا أن من يشربون كوبين على الأقل يوميا فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقل لديهم بنسبة 35 بالمائة بينما من يشرب 3 أكواب يوميا تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50 بالمائة.

وأكد فريق البحث، أن القهوة المنزوعة من الكافيين تحمي أيضا من الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية ولن تأثيرها أقل من القهوة التي تحتوى على الكافيين، حيث أرجعت الدراسة سبب ذلك إلى كون أن القهوة غنية بالمركبات المضادة للأكسدة المضادة للالتهابات والمضادة للسرطان، مشيرة أيضا إلى وجود دور محوري للكافيين في الوقاية من سرطان الكبد نظرا لأن القهوة منزوعة الكافيين كان

تأثيرها على المرض أقل.