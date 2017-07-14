الرضاعة الطبيعية تحمي الأمّهات من التصلّب العصبي

نشرت مجلة "نورولوجي" العلمية مؤدى دراسة ربطتها بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض خطر إصابة الأمهات بمرض التصلب العصبي المتعدد، الذي يعدّ أحد الأمراض الالتهابية والمناعية المزمنة والخطيرة.

وقال الباحثون أنّ نتائج دراستهم تشير إلى أنه ينبغي تشجيع الرضاعة الطبيعية، تبعا لكونها تعود بفوائد صحية ليس على الطفل وحسب، بل على الأم أيضا.

وأشارت الدراسة إلى أنّ الباحثين راقبوا خلال فترة الدراسة حالات 397 سيدة تم تشخيص إصابتهن مؤخرا بمرض التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى حالة 433 امرأة لم تكنّ مصابات بالمرض، فوجدوا أنّ الأمهات اللاتي انخرطن في الرضاعة الطبيعية على مدى فترة تراكمية تبلغ 15 شهرا أو أكثر، إما بعد حمل واحد أو عدد مرات مختلفة من الحمل والولادة، انخفض لديهن خطر الإصابة بالمرض بنسبة 53 في المئة عن غيرهن.

نذكر أنّ التصلّب المتعدد، الذي يعاني منه 2.3 مليون شخص حول العالم، يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويصيب الجهاز المناعي للجسم بخلل كبير ويجعله يهاجم نفسه، ويضر بشكل خاص الجهاز العصبي المركزي للإنسان ويسبّب خللا في الاتصال بين المخ وأجزاء الجسم المختلفة، حيث يعاني مرضى التصلب المتعدد غالبا من ضعف في العضلات وخللا في التوازن وتدهور الوظائف الحركية للجسم، على رأسها المشي واضطرابات الرؤية، كما يؤدي أحيانا إلى الشلل، وتظهر غالبا الأعراض الأولية للمرض في المرحلة العمرية من 20 إلى 40 عاما.