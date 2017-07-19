بالفيديو .. 8 أسباب تفرز توتر شباب الجزائر

في تقرير بثّه تليفزيون "النهار"، جرى تعداد ثماني عوامل رئيسة لما يطبع الراهن الشباني في الجزائر، وهي: فوضى المحيط، البطالة، الفقر، الاكتئاب، عدم تقبل الذات، الفراغ الروحي، ازدحام السيارات وما جرى توصيفه "غياب الألوان".

وقال د. "عبد الكريم حمزاوي" المختص في علم الاجتماع لدى استضافته في قناة النهار، أنّ المحيط الفوضوي هو الذي يدفع الشاب إلى حالة نفسية متوترة، بالإضافة إلى إزدحام السيارات وغياب الألوان، لأنّ المحيط ينعكس على طبع الإنسان سلبا أم إيجابا، مؤكدا على أنّ القلق له أسباب نفسية واجتماعية بالدرجة الأولى.

أما المرشدة الاجتماعية "سامية جباري" أستاذة علوم الشريعة، فقالت أنّ هناك عدة أسباب تؤدي إلى القلق منها وراثية، لكن هناك أسباب شخصية حسب درجة تعامل الأشخاص مع القلق، ما ينتج ردات فعل، واستدلت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب"، وأوضحت "جباري": "القلق قد يكون سببه اجتماعيا، بحكم الضغوطات الاجتماعية التي تسبّب القلق كالبطالة والفقر، ويكون القلق له أسباب نفسية، في صورة الاكتئاب وعدم تقبل الذات ما يؤدي إلى الانفعال والقلق.

زيادة على ذلك، أكدت الأستاذة أنّ الفراغ الروحي يعتبر أهم العوامل المؤدية للقلق، مبرزة أنّ ذكر الله يساعد في الطمأنينة والراحة النفسية.