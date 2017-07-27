بالفيديو: طفل يتيم قاد طائرة من العاصمة إلى سطيف!

سمحت مبادرة، جمعية "الرحمة" بالتنسيق مع الخطوط الجوية الجزائرية، للطفل "سيف الدين" الذي فقد أعز ما لديه، بقيادة طائرة في رحلة من مطار الجزائر الدولي إلى سطيف ذهابا وإيابا .

وقبل أن يحقّق الطفل، حلمه بركوب الطائرة، قام بمراجعة الوثائق التّقنية لسلامة الطائرة والإطلاع عليها عن قرب لمعرفة مدى جاهزيتها للطيران، حيث تلقى "سيف" تعليمات أولية عن طريقة الإقلاع وكيفية التحكم بالطائرة في الجو.

وقال قائد الطائرة "قيس دربال" في تصريح للنهار، إنّ الطفل "سيف الدين" كان مؤدّبا ويسمع جيدا للتعليمات التي قدمت له من قبل المختصين في مجال الطيران.

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، أنّ تحقيق حلم طفل صغير "واجب" على الجميع المساهمة فيه، مشيرا إلى أنّ: "هذه ليست المرة الأولى التي قامت فيها الجوية الجزائرية بمثل هذه المبادرات".