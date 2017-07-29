بالصور.. "الفيس كيني" يغزو الشواطئ الجزائرية

في استطلاع لـ "النهار أون لاين" بعدد من شواطئ العاصمة، برزت الأعداد الكبيرة من النساء المحجبات وغير المحجبات اللائي يرتدين أقنعة بأشكال وألوان مختلفة تغطي منطقة الرأس بأكملها وتمتد إلى الرقبة.

وإختلفت آراء المصطافات حول أسباب ارتداء "الرأس كيني"؛ حيث أرجعت إحدى النساء سبب وضعها هذا القناع إلى "خوفها من أن تلتقط لها صور من دون علمها، وتنتشر عبر شبكات التواصل الإجتماعي"؛ بينما برّرت أخرى "قناعها" بـ "الاحتماء من أشعة الشمس الحارقة"؛ أما المحجبات فرحبن بهذه "الموضة الجديدة" التي لاقت إقبالا كبيرا منهن، تبعا لتوفيرها معطى السترة، فهي تغطي منطقة الرأس بأكملها، ما يغني عن الخمار؛ وفي الوقت نفسه يحمي وجوه بنات حواء من أشعة الشمس.

غير أنّ فريقا ثانيا من المصطافين إستنكر هذا "القناع"، بداعي "إخافته الأطفال"، ووصفه آخرون بــ "المرعب تبعا لكونه يشبه المومياء.