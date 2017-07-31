اكتشاف أقدم كائن حي على كوكب الأرض عاش قبل 3.7 مليار عام

قال العلماء "إن البقايا التي عثر عليها لميكروبات يبلغ عمرها حوالي 3.7 مليار عام، حيث تم اكتشافها باستخدام تقنيات جديدة للمسح الضوئي بالليزر".

وذكروا أنه يمكن لهذه النتائج أن تسلط الضوء على كيفية تطور الحياة على كوكبنا، كما يمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تساعد العلماء في تحديد أي آثار للحياة في الصخور الفضائية على الكواكب الأخرى.

وقال الدكتور تو هاسنكام أحد العلماء المشاركين في الدراسة "لا يمكننا أن نحدد بالضبط متى بدأت الحياة على الأرض لكن يمكننا أن نقول الآن بقدر أكبر من اليقين أن شكلا من أشكال الحياة كان موجود على الأرض قبل 3.7 مليار عام".

ويعتقد العلماء أن البقايا التي عثروا عليها داخل صخور غرينلاند تعود لميكروبات أو ربما لبكتيريا ويرجح الباحثون أن تكون الظروف الجليدية في غرينلاند هي التي ساعدت في الحفاظ على هذه الميكروبات طوال هذه الفترة الطويلة جدا من الزمن .

يذكر أنه قبل هذا الاكتشاف كان يعتقد أن أقدم شكل من أشكال الحياة على الأرض هو ما عثر عليه في السابق في صخور يبلغ عمرها 3.48 مليار عام في أستراليا. ويذكرأن غرينلاند هي أكبر جزيرة في العالم وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك وعاصمتها "نوك" تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي.