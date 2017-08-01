قلة النوم تؤدي إلى زيادة الوزن

تابع الباحثون من جامعة "ليدز" 1615 بالغ، كانوا يقدمون للباحثين معلومات دورية عن وقت النوم وكمية الطعام التي يتناولونها.

وأجرى الباحثون، قياسات لتقييم وزن المشاركين في الاختبار ومحيط الخصر وضغط الدم.

وتوصلت النتائج أن أولئك الذين يحصلون على متوسط 6 ساعات من النوم فقط، يزداد لديهم محيط الخصر بشكل واضح بمعدل 3 سنتيمترات، عن الذين يحافظون على 9 ساعات نوم يوميا في المتوسط.

واستنتج الخبراء أن قلة النوم ترتبط مع قلة كميات الكوليسترول في الدم، والتي بينت الدراسة إنه يساعد في الحماية ضد أمراض متعددة من أهمها أمراض القلب.

وتقول الدكتورة "لورا هاردي"-إحدى الباحثات من جامعة ليدز- "وجدنا أن البالغين الذين يحصلون على معدلات نوم أقل من أقرانهم كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة".

وتابعت "أن المتوسط الأفضل لقسط النوم يكون من 7 إلى 9 ساعات يوميا بالنسبة لمعظم البالغين".

للإشارة، فإن نقص النوم يسبب إفراز الجسم لكميات مفرطة من هرمون الغريلين المرتبط بالشهية، و هذا ما أكدته الدراسات السابقة.