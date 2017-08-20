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بالفيديو.. عمي صالح يبحث عن ابنه المفقود منذ 10 سنوات

نشر يوم 2017/08/20 364 0 فهيمة قندوز بالفيديو.. عمي صالح يبحث عن ابنه المفقود منذ 10 سنوات
تعيش عائلة "علواش" ببلدية الشراقة في العاصمة، حالة من الحزن والألم، منذ نحو عشر سنوات، بعد اختفاء الابن "كريمو" الذي يعاني من إعاقة ذهنية.

لدى حلوله ضيفا على "النهار أون لاين"، سرد "عمي صالح" تفاصيل المأساة التي يتجرعها منذ سنة 2007، مشيرا إلى أنّ رحلة البحث لم تتوقف عن ابنه "كريمو" صاحب 48 عاما، والذي لا يزال في عداد "المفقودين".

وبرز بعض الأمل مؤخرا، غداة أنباء سابقة عن ظهور "كريمو" في مدينة الشلف، وأخرى أشارت إلى تواجده حديثا في منطقة "مغنية" الغربية

وأفيد بأنّ "كريمو" من مواليد 8-10-1969 بالجزائر، خرج من المنزل العائلي بتاريخ 27 ماي 2007 من دون رجعة، تاركا وراءه فراغا رهيبا.

ويتوجه "عمي صالح" عبر "النهار أون لاين"، بنداء لكل من رأى ابنه أو يملك معلومات عنه، أن يتصل به على هذا الرقم: 0668.69.06.35.

 

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