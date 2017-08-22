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بالصور- افتتاح حديقة الألعاب والتسلية بالوادي

نشر يوم 2017/08/22 1183 0 سميرة.ل بالصور- افتتاح حديقة الألعاب والتسلية بالوادي
دشّن والي ولاية الوادي، عبد القادر بن سعيد، حديقة الألعاب التسلية Goubi park، وسط حضور حاشد للسلطات المحلية والعسكرية، رفقة سكان المنطقة.

في كلمته الافتتاحية، ركّز بن سعيد، على تشجيع كل أنواع الاستثمار في مدينة "الألف قبة وقبة"، منوّهاً بمشروع لقي استحساناً واسعاً من قبل أبناء الوادي، في ظل افتقار المنطقة إلى مرافق للتسلية والترفيه عن النفس، حيث يضطر العديد منهم التنقل إلى الولايات الأخرى.

وحسب ما ذكرته خلية الإعلام والاتصال لولاية الوادي، بلغت تكلفة هذا المشروع 70 مليار سنتيم، ويتربع على 13 هكتارا، وذلك باحتساب التوسعة الأخيرة التي من المنتظر أنّ تخصص للألعاب المائية التي ستنجز في القريب العاجل، بينما يوفّر هذا المشروع 250 منصب عمل لشباب الولاية.

 

 

 

 

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