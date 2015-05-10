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إصـلاح الـفكر الإسلامي الأمم و الأخلاق

نشر يوم 2015/05/09 28366 64 بقلم: نورالدين بوكروح إصـلاح الـفكر الإسلامي الأمم و الأخلاق

تَرَكَ الشاعر المصري الكبير أحمد شوقي بيتا صار منقوشًا في الذاكرة العربية وحفظتهُ أجيال منّا في المدرسة: «إنَّمَا الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقيَت *** فَإن هُمُ ذَهبَت أخلاقهم ذهبوا». كلامٌ جميلٌ جدّا لكنه كباقي الشعر عُموما يتوجه إلى العواطف أكثر منه إلى العقل. فعندما نقارن هذا البيت بالواقع التاريخي نجد أنه، وإن حافظ على قوته العاطفية، فإنه ضيّع الكثير من حقيقته الفعلية. هكذا تسير الأمور عادة مع الثقافة العربية الإسلامية، فهي تَستَند قبل كلّ شيء على العواطف والمشاعر والسذاجة، وتَهدفُ إلى سحر القلوب قبل إقناع العقول، ما يجعل أحكامها ومُثُلَهَا لا تلبث أن تذوب سريعا في مستنقع الواقع، ومن ثَمَّ عندما ننظر من هذه الزاوية إلى بيت أمير الشعراء، فإنَّنَا نُدركُ أنه ليس نظريةً مُستَندةً إلى الواقع كما اعتقَدَت ذلك أجيالٌ كاملة، بل مُجرَّدَ بيت شعري جميل.اختيار الكلمات في الشعر لا يعير اهتماما كبيرا إلى معناها الدقيق، بقدر ما يوليه إلى القافية والسجع والتناسق بينها، لغرض تحقيق جمال القصيدة ونجاحها، بل يمكن للشاعر حتى استعمال الكلمات عكس معناها الحرفي لهذا الغرض، وهذا شيء طبيعي، لأن الغاية من الشعر ليست بناء مفهوم أو نظرية ما، وإنما مجردَ كلام جميل. إن لَم نَعرف ما قصده شوقي للأخلاق من تعريف دقيق، فإننا نعرف بالمقابل أن معناها يقتصر في الثقافة العربية الإسلامية على القيم ذات الطابع الديني. يمكن إذا أن نحاول انطلاقا من هذه النقطة جرد ما ينقص المسلمين في هذا السياق، لنَفهَم لماذا تَعجزُ قيَمُهُم عن تحقيق انطلاقة جديدة، رغم أنها مكّنتهم في السابق من التربع على عرش الحضارات.لقد عبثت الأمم الغربية بأخلاقها وقَلَبَتها رأسا على عقب، حتى وصل بها الأمر إلى ترسيم الزواج المثلي والتَّفكك التام للعائلة، لكنها رغم ذلك لم «تذهب»، بل بقيت حاضرة أكثر من أي وقت مضى، وفي أحسن حال من الذي كانت عليه في عهد «توركيمادا» أو «سافونارولا». ومع أن أخلاقها انحَلَّت وطابوهاتها انكسرت لكن الأمم لم تنهار، عكس ما يُهَدّدُ به بَيتُ أمير الشعراء الذي كنا نَظُنّه صالحا لكل أُمَّة في كل زمان. وعلى عكس ذلك تماما، نجد مثالَ جماعة طالبان عندما استحوذت على السلطة في أفغانستان، حيث لم تَنشَغل خلال حُكمها بشيء غير «الأخلاق»، لكن أُمَّتَها مع ذلك «ذَهبت» تَماما. هل يوجد منا من يعتقد أن طالبان سَوف تَرفَعُ أمّتها عاليا في سماء التطور لو عادت للسلطة في المستقبل؟ وماذا عن «داعش» التي هدمت ولا تَزالُ مَعَالمَ أَثريّةً تعود إلى مهد الإنسانية، لأنّها لم تَرَ فيها سوى أصناما وثنية، أَلَن تَكونَ أَسوأ من طالبان إذا ما وصلت للحكم؟

الخلاصة التي يمكن أن نتوصل إليها من هذه المقدمة، هي أن اختصار «الأخلاق» في القيم والشعائر الدينية يجعلها لا تضمن لأمَّة ما مكانةً في التاريخ، اللهم إلا إذا اكتفت هذه الأمة بالحياة كما كانت في وقت سيدنا إبراهيم عليه السلام، أو أرادت أن تعيش كما يعيش رهبان التبت في قمم الهملايا، أو أن تذهب لحكم «بوكو حرام».رأينا كيفَ يُمكنُ لأُمَّة أَن «تبقى» مع أن أخلاقها «ذهبت»، ورأينا أيضا الأمة التي ذهبت رغم أنها استَثمَرَت كلَّ شيء في أخلاقها، لكن هناك أيضا حالة ثالثة تَبقى فيها القيم الأخلاقية «بالمعنى الديني» و تَستَمر من دون أن تحتاج للتجسد على شكل أمة، وهو ما ينطبق على اليهود. فاليهود عاشوا تائهين بين حضارات التاريخ والعالم، مُشَتَّتينَ بين الأمم مثلما تَتَداوَلهُ أسطورة اليهودي الهائم. حتما لم يريدوا ذلك، لكن هذا كانَ قَدَرَهُم، ربما بسبب لعنة سُلّطَت عليهم لما عُرفوا به من قتل للأنبياء. وحتى يومنا هذا، هنالك أقلية منهم فقط تعيش في إسرائيل «5 ملايين»، بينما يتوزع حوالي عشرون مليونا آخرون على مختلف أصقاع الأرض. إنها الحضارة الأقل تعدادا في التاريخ، لكنها أيضا الأقوى، والتي تضم أكبر عدد من المشاهير في كل المجالات، وهي الأكثر تأثيرا في سياسات الدول التي يعيش فيها أبناؤها رغم قلَّتهم؛ وكذلك التي حاز أبناؤها على أكبر عدد من جوائز «نوبل». يمكن أن نُسُجّلَ هنا نقطةً في رصيد بيت أحمد شوقي، بَيدَ أَنَّ اليهود لما أرادوا أن يأخذوا شكل أمة فقد فعلوا ذلك انطلاقا من قيم دينهم.لكن ما هي هذه القيم؟ البكاء أمام حائط؟ السبت المقدس؟ القفطان الأسود واللحية؟ ربما لكن ليس هذا فَحَسب. فقد تمكن اليهود من البقاء عبر التاريخ بفضل قدرتهم الفائقة على التأقلم مع جميع المناخات والأجناس، ومع كل أشكال المجتمعات والأنظمة السياسة والأحداث، من حروب وثورات ومذابح. لقد خرجوا دائما وفي كل مرة في الصف الأول وفي طليعة السباق، من جميع الاضطرابات والتغيرات التي شابت مسيرة التاريخ. بقاؤهم على قيد الحياة عبر الأزمنة والمحن لا يرجع إلى التمسك بقيم دينهم فقط، بل أيضا إلى الذكاء والقيم الفكرية والتضامن والفعالية وحب العمل وإتقانه والتفتح الفكري والقدرة على الإبداع... فكل يهودي من «السفارديم» أو من «الإشكناز»، يحمل  في ذاته وأَينَما وُجدَ هذه القيم العقلانية والروح الكادحة، وثقافة الفعالية، والقيم الاجتماعية الفكرية العصرية. هذا ما دَفَعَهُم عندما أسسوا دولتهم فوق أرض الفلسطينيين في 1948، ألّا يَجعَلوا منها دولةً دينيةً تَضرُّعًا لربّهم، بل نظاما ديمقراطيا.عندما ننظر إلى هذا الطاقم من القيم، تتضح أمامنا الرؤيا الأولى عمّا ينقص المسلمين، كُلّ ما لا تَتَضَمَّنُهُ لائحة أخلاقهم وما لا يَتَحَدَّثُ بشأنه علماء الدين: الوعي التاريخي، الروح الجماعية، الفعالية الاقتصادية والاجتماعية، الانفتاح الفكري، القدرة على الإبداع، تجاوز الآفاق المعروفة، الميل لما هو أفضل، النظام السياسي الديمقراطي.فَعُلَمَاءُ المسلمين فعلًا لا يُعطونَ قيمةً إلا لما هو دينيٌ محض، أو ما أُشيرَ إليه صراحة في آية أو حديث، كل ما يخرج عن ذلك، كلُّ ما لَم يَنتُج مباشرة عن تلك المصادر يُرفض ويُقصى، لكونه خارجا عن التعاليم الإسلامية، بينما لا يجب أن تقتصر أخلاقُ أُمّة أو حضارة ما على قيم دينها فقط، فهي إن لَم تَضف إلى رأس مالها الأوَّلي «الدين»، ما جاءَ به تطور البشرية من مساهمات تاريخية وأدوات فكرية وعَمَليَّة وعلوم بشتى أنواعها وأشكال تنظيم عصرية؛ فإنها تحكم على نفسها بالفراغ والهزال، اللَّذَين سَيَنجُمُ عنهما الهلاك والزوال لا محالة.

فالقيَمُ الأخلاقية سبقت القيَمَ الدّينية في الوجود، كما توجد كذلك حتى في الأمم التي لا دين لها. إذ لم توجد عبرَ التاريخ مجموعةٌ بشرية، سواء كانت مجتمعا أو قبيلة أو عصبة أو عشيرة، إلا وحملت مجموعة قيم معنوية وأخلاق تُلهمُ وتُوَجّهُ أفرادها، حتى ولو لم تأتيها من السماء. هذه الأخلاق شفوية كانت أم مكتوبة، تحمل في طيها المبادئ التي تتبعها تلك المجموعة للتمييز بين الخير والشر، والإيثار والأنانية، والسخاء والبخل، والغفران والانتقام، والتواضع والتكبر، والفضائل والرذائل، والإفراط والزهد، والشجاعة والجبن، والنظافة والوسخ، والحرية والاضطهاد. وإن لَم تُبد المجتمعات التقليدية الحاجة للارتقاء إلى أنظمة متطورة للحفاظ على نفسها، فهذا راجع إلى أنَّ الزمانَ والمحيطَ اللَّذين عاشت فيهما، ومستوى التطور الفكري الذي وصلت إليه، لم يسمحوا أو لم يتطلبوا منها ذلك، فالفضائلُ العَامَّة كانت تكفي للحفاظ على توازنات ومتطلبات حياتها. قانون حمورابي وضع أسس الحضارة البابلية؛ وقانون سولون نظم الحضارة الأثينية حتى أنجبت سقراط وأفلاطون وأرسطو؛ وكونفوشيوس علَّم الصينيين احترام السلف والقوانين كأساس لتناسق أمتهم؛ والحضارة الرومانية التي دامت سبع قرون «أي بقدر ما دامت الحضارة الإسلامية قبل انحطاطها»، بُنيَت على روح روما.. لكن وضع الأساس لا يكفي للبقاء طيلة عُمر الأُمَم الطويل، بل يجب بعد ذلك بناء الصَّرح الذي يعلو الأساس، ثم بعد ذلك إحاطته بالعناية والصيانة اللازمتين، فيصبح حينئذ من الضروري إدخال روابط جديدة وتقنيات تَشييد متطورة، ومراجعة دائمة لصلاحية مواد البناء، ومراقبة مطابقة البناء لمعايير الوقاية من الزلازل.

بعدما عاش العالم طيلة ألفيات في ظل القوانين الدينية وحدها، راهن ابتداءً من القرن الثامن عشر، وبالذات منذ الثورة الأمريكية، على الحرية في كل المجالات للوصول إلى السعادة والإبداع، والعدل والتطور، والنمو والديمقراطية. فخاض بذلك مغامرة الحرية في الدين «حرية المعتقد»، والفلسفة «حرية التعبير»، والاقتصاد «الليبرالية»، والسياسة «التعددية»، والاجتماع «التَّنَوُع» والصحافة.. إلخ. وقام لضَمان نجاح هذا الرهان بتطوير قيم أخلاقية جديدة مكملة للقيم التقليدية والدينية، حيثُ يُمكن، إذا ما وصلت هذه الأخيرة إلى مرحلة الأزمة أو التعطل للجديدة، أَن تُبقي عليها مُتَّصلةً بقاطرة التطور، وأن تُساعدها في الحفاظ على الحيوية اللازمة لبقائها. يُمكنُ أن نضع قائمةً لهذه الأخلاق الجديدة: القيم الإنسانية، الوطنية، الاجتماعية، المدنية، الديمقراطية، الاحترافية، العالمية... إلخ. فأمم الغرب لم «تذهب» إذا بفضل التكامل الذي حصل بين قيمها التقليدية والجديدة التي يمكن التفصيل فيها أكثر: احترام الحياة البشرية، السماح بتعدد المعتقدات، حرية الفكر والتفكير والإبداع، الضمان الاجتماعي، الضرائب، العدالة المستقلة، حقوق الإنسان والمرأة والطفل والحيوان.. ونجاحُ الغرب إذا يرجع لكونه تمكّن من المساواة بين الرفاه الأخلاقي والرفاه الاقتصادي، وبين الآداب والبراعة. فأصبح مواطنوه بذلك مزدهرين محفزين، سعداء منظمين ومنضبطين، تحركهم الروح الوطنية واحترام الآخر. إذا أَرَدنا أو احتَجنا إلى غطاء إسلامي للقبول بهذا المنطق فَلَن نَجدَ أحسنَ ممّا وَرَدَ عن ابن تيمية في الموضوع حيث يقول: «حاكم كافر عادل خير عند الله من حاكم مسلم ظالم». وإذا أردنا التوسع في المعنى الذي قَصَدهُ شيخ الإسلام بكلمة عادل، فَيُمكنُ أَن نُحيلَ الكلمةَ إلى عَالم آخر يمكن وصفه «بالمُحايد»، وأقصد بذلك أنه سَبَقَ عَصرَ الجدال الذي بدأ منذ قرابة القرن بين الإسلام والحداثة.

ففي بداية القرن التاسع عشر قام محمد علي، الأب الروحي لمصر الحديثة، بإرسال مجموعة من ثلاثين طالبا مصريا في سفر تكويني لفرنسا، يُؤَطّرُهُم إمام من الأزهر هو الشيخ رفعت طهطاوي، وأَقام الوفد في فرنسا لخمس سنوات من 1826 إلى 1831، تَعَلَّمَ خلالها الشيخ الفرنسية وانكبَّ على دراسة أخلاق هذه الأمة الغربية، ثُمَّ كتب بعد عودته إلى مصر كتابا اسمه «ذهب باريس» جاء فيه ما يلي: «ما يسمونه عندهم ويَتَمَنَّونَهُ من الحرية هو ما نسميه عندنا العدالة والمساواة».. «المبدأ الثابت في الحياة الفرنسية هو البحث عن الجمال وليس الأبهة والتفاخر بالغنى والغرور».. «مثابرة الفرنسيين على تنظيف بيوتهم وملابسهم شيء رائع».. «المسرح عندهم مدرسة عمومية يتعلم فيها العالم والجاهل..».

ما نلاحظه ببالغ الانتباه في كلام الشيخ طهطاوي هو قوله أن كلمة «الحرية» عند الفرنسيين مُرادفةٌ للعدالة والمساواة عند المسلمين. يُمكنُ إذا أن نستنتجَ أن كلمة «عادل» التي استعملها ابن تيمية في حديثه، تحمل نفس معنى «الحرية» والمساواة. ولنُعوّض الآن الكلمات التي استعملها ابن تيمية بتلك التي جاءت في كتاب طهطاوي، ثم نُعد قراءة المقولة فَتُصبح: «حاكم كافر حرّ خير عند الله من حاكم مسلم ظالم». في هذه الجملة الصغيرة، نجد فلسفةً تاريخيةً تَشرحُ لنا لماذا أمكن للحضارة الغربية –و يُمكنُ لأي حضارة أخرى ترتكز على العدل والمساواة – أن تدوم حتى لمَّا ذَهَبَت أخلاقها الدينية، بينما خَرجت الحضارة الإسلامية من التاريخ مع أنها لا تزال تحافظ عليها.

يمكن أن ندفع بالتفكير لأبعدَ من ذلك ونُذَكّرَ بأن المقولة الآنفة تتحدث صراحة عن حاكم «مؤمن» و«كافر». في ما معناه أَنَّ حاكما «أو دولةً» غير مؤمن «علمانيا أو ملحدا» يمكنهُ أن يَدومَ إذا بُنيَ حُكمهُ على العدل والحرية والمساواة، وأنَّ حاكما مؤمنا «حتما حاكما أو دولةً إسلامية»، لَن يُعَمّرَ طويلا إذا لم يَرتكز حُكمهُ على هذه الخصال.      

 

ترجمه من الفرنسية بتصرّف: بوكروح وليد

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ابو عماد 2016-06-04T12:15:21+00:00
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و انا بدوري ارجو منك مراجعة معارفك في الشعر العربي يا صاحب التعليق 53
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محمد - الجزائر 2016-05-22T15:25:10+00:00
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المقال بدأ يتمهيد خاطئ
«إنَّمَا الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقيَت *** فَإن هُمُ ذَهبَت أخلاقهم ذهبوا»
هذا البيت لشاعر النيل حافظ ابرهيم وليس لأمير الشعراء أحمد شوقي
السيد بوكروح ...ارجو منك مراجعة معارفك في الشعر العربي.
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adel - الجزائر 2016-05-12T11:53:44+00:00
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قال الفروق عمر رضي الله عنه:(كنا قوم اذلاء فاعزنا الله بالاسلام ..فان ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله..).بوكروح ليس اهلا ان يتكلم في الشريعة ويجب عليه ان يتخلق اولا مع العلماء اهل السنة والجماعة وان تكون له شخصية اسلامية يعتز بها .
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madjid98 - algerien 2016-03-29T06:46:58+00:00
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نعم الأخلاق وحدها لا تبني حضارة دون استراتيجية واضحة و ارادة سياسية فولاذية و امتلاك قعدة علمية حقيقية و حرية كاملة للفردة و الجماعات و المؤسسات في العمل فيما لا يضر.
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ابو عماد 2016-03-06T23:29:27+00:00
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ليتك بقيت على صمتك كما كنت لما استوزرت و اهتم باخلاقك و دع الامر لمن يعيه لانك تخلط الامور خبط عشواء انك تذكر الجماعات الارهابية كانها متكون من طائعين لله عبادة و ابسط الناس يعلم ان لا علاقة لهم بالدين لانهم من صنع اعداء الاسلام و المسلمين و من صحت عبادته سمت اخلاقه لان الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر مثلا و لا يمكن ان يفرأ انسان بوعي ( من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ) ثم يقبل استعماله في القتل ارجوك ما دمت تذكرت قيمة الاعلاق فالزمها و ابحث لنفسك عن منجاة
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abdouallah - الجزائر 2016-02-29T10:37:06+00:00
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لا أظن بأن عقيدة وشهامة مالك ابن نبي الذي تزعم التتلمذ على يديه ، قد تسمح له بالتطاول على زمن خير من وطئ الثرى محمد صلى الله عليه وسلم و أصحابه - أقصد أبا هريرة رضي الله عنه- يا...
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بوبكر - الجزائر 2016-02-28T04:31:30+00:00
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تحليل جميل كما يبدو لي ولكن الأخلاق في مجتمعنا سواء العرفية او الدينية نحملها في داخلنا فقط ونتعصب لها عند المس بها فقط.لكن لم نحولها الي ثقافة عمل في حياتنا اليومية وهذا هو ذهاب الاخلاق ليس .
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bentoumi - algerie 2016-02-17T07:16:58+00:00
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bonj.notre problème les algériens c'est que nous parlons beaucoup te on travaille peu! si chacun de nous accomplit son devoir et laisse l'autre vivre sa vie tranquillement l’Algérie serait bien meilleure! bonne journée!
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محمد - الجزائر 2016-01-26T15:47:43+00:00
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والله حقيقة ابان هذا الاطناب عن سطحية فكرك المتحجر
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2016-01-19T09:14:34+00:00
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اهل فعلا تملك فنادق بلبنان
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ندير - الجزائر 2015-12-12T08:57:44+00:00
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وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون* حيث ذكر ى الله قيمة الإصلاح في بناء الحضارة
بدل الصلاح كقيمة اخلاقية *
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mouriboki - adrar 2015-11-05T11:06:54+00:00
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هذا ظلام الدين وليس نوره يتكلم في الدين ولا يتكلم باللغة التي يفهم بها الدين سبحان الله (( رجل تافه يتكلم في امور العامة )) للاسف وفيكم سماعون لهم
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mir - algerie 2015-10-31T12:59:02+00:00
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pourquoi pas de cree une association pour aider les pauvres comme les monistres dans les payus developpes. etant donné actuellement tu touche le salaire d'un ministre pour toute ta vie. prend l'exemple de l'ex ministre francais il s''acrfie son temps pour electrifier les village en afrique. En te demande servire to pays etant tu touche le salaire sans travailler
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صالح بعواق - بوشقوف 2015-10-30T09:02:46+00:00
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هذا المحلوق عرفته فاشلا في مشروعه السياسي حيث كان من الاواءل في تشكيل حزب سياسي لكن لم يكتب له البقاء رغم الاستقرار وتقمص بدلة وزير وكان فشله ذريعا وهاهو يريد ان يظهر مظهر المفكر البارع الذي يخوض في مواضيع ترتيب سور القرأان...والاخلاق...وهذه الخزعبلات جميعها تدل على الياس والفشل ربي يهديه اما قميص الاستاذ مالك بن النبي قد يبتلعك
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2015-10-06T22:16:39+00:00
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حاليا الواقع المعاش تقدم الغرب راجع لركائز الاسلام وتخلفنا راجع لعدم قدرتنا على تطبيق هذه الركائز
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ناجي - Algérié 2015-10-03T12:12:13+00:00
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بوكروح رجل مسكين يبحث عن موقع يصبح فيه متعدّيا يستيطع خلاله أن يعرف محلّه من الإعراب، أما وهو يهرف بما لا يعرف يبقى فعلا لازما لا يمكن أن تجد كلماته منفذا إلى القلوب ولا إلى العقول لأنّه كلام مستهلك سبقه الأولون فلم يستطيعوا إقناع احد.
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منور - الجزائر 2015-10-01T08:53:08+00:00
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خنافسُ الأرض تجـري في أعِنَّتِها * * * وسـابحُ الخيل مربوطٌ إلى الوتـدِ
وأكرمُ الأُسْدِ محبـوسٌ ومُضطهدٌ * * * وأحقرُ الدودِ يسعى غير مضطهـدِ
وأتفهُ الناس يقضي في مصالحهمْ * * * حكمَ الرويبضـةِ المذكورِ في السنَدِ
فكم شجاعٍ أضـاع الناسُ هيبتَهُ * * * وكمْ جبانٍ مُهـابٍ هيبـةَ الأسَدِ
وكم فصيحٍ أمات الجهلُ حُجَّتَهُ * * * وكم صفيقٍ لهُ الأسـماعُ في رَغَدِ
وكم كريمٍ غدا في غير موضعـهِ * * * وكم وضيعٍ غدا في أرفعِ الجُــدَد
در الزمان على الإنسان و انقلبت * * * كل الموازين و اختلت بمستند
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reda - algerie 2015-08-09T17:55:41+00:00
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مكا الفرق بين الحضارة العربية والحضارة الاسلامية من اراد ان يتكلم في هذه الصفحة على الأقل ان يدركما يقول
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ahmedzane - EL ATTAF Ain Defla 2015-08-04T15:32:41+00:00
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سبب قوة المسلمين حسب دراسة الغرب هي: اكتشف الغرب أن قوة المسلمين تكمن وبكل بساطة أن الطفل المسلم من 3 سنين إلى 6 سنين يذهب للكتاب ويحفظ القرآن، ومن 6 إلى 7 سنين يحفظ 1000 بيت لألفية بن مالك تحوي على كل قواعد اللغة الفصحى . 7سنين طفل جبار كون القرآن فيه 50000 كلمة. قال الفرنسيون والأنجليز آنذاك: إن الكتاتيب هم السبب لا بد من محاربتهم. اضطهدتهم فرنسا في إفريقيا بطريقتهم بالمنع إلا من رحم ربك واصلوا هذا التعلم تحت القهر والحاجة والفقر أما الانجليز لجئوا إلى تحطيم السمعة بإنشاء مدارس للأسياد بتعليم المتفوق بطرق ناقصة ليتسنى لهم التحكم في الطبقة الخادمة له
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عبدو 2015-08-04T00:21:58+00:00
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هذه نماذج عن الاخلاق الاسلامية انا لا اعرف بالضبط ماهي الاخلاق التي قصدها الشاعر و لكنني استطيع ان اسقطها على النموذج الاسلامي الذي دعا اليه الله عز وجل و نبيه محمد صلعم من بينها ما قاله عز وجل {الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} هذه صورة من التكافل الاجتماعي و التسامح سواء في الضيق او السعة الاحسان الى الفقير وعدم التكبر عليه و احتقاره ،قال صلعم:{الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَ
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abdoutech - alger centre 2015-08-03T11:29:04+00:00
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دعاة المنابر اليوم يتكلمون فقط في الجرح و التعديل حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم كرهتو الشباب في المساجد و كانهم من بقايا السلف لا يجوز مخالفتهم
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أحمد - الجزائر 2015-08-03T06:25:59+00:00
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يا بوكرح ليس هناك أي ترابط بين الكلام الذي قلته و البيت الشعري لأحمد شوقي ،و ماذا قدمت أنت في حقيبتك الوزارية لم نسمع بك و لم نرى لك أي لقاء صحفي، أرجوا من جريدة النهار أن لا تسمح لكل من هب و دب أن يتكلم في الاسلام و المسلمين
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أحمد - الجزائر 2015-08-03T06:15:44+00:00
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نقول لبوكروح لم نرى أي علاقة بين الكلام الذي قلته و البيت الشعري الذي أتيت به كمثال، و ماذا طورت أنت في حقيبتك الوزارية لم نسمع عنك و لم نرى لك أي كلام مع الصحافة ، أرجوا من جريدة النهار أن لا تفتح المجال لكل من هب ودب أن ين يتكلم في الدين و المسلمين
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الطالب - الجزائر 2015-07-31T21:09:30+00:00
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منذ اكتشافك العظيم لم ترتب آياته حسب النزول واقتراحك إعادة ترتيبها فقدت الثقة فيك وتيقنت أنك تلميذ عاق للأستاذ مالك بن نبي رحمه الله.
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aziz - saida 2015-07-29T18:33:34+00:00
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الاخلاق شئ مهم جدا في سلوك الفرد الذي يبني المجتمع ولكنها تختلف من ثقافة لاخرى ولكن ما يصلح للعرب خاصة هو اتباع الدين لانهم لا يرون في رقيهم سوى اتباع تعاليم الاسلام رغم ابتعادهم عنه وفي الدين توجد الاخلاق التي لا تفسد في الارض عكس النصارى واليهود والمجوس الذين اخترعوا كل ما يضر الانسان وبالارض حتى ظهر الاحتباس الحراري بسببهم
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2015-07-25T11:11:23+00:00
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بعد التحية الصادقة للسيد :نور الدين بوكروح،أقول لك بأنك اثلجت صدورنا بتحليل واقع تدني اخلاقنا
واصبحنا ارذل الأمم بالرغم من أننا نتغنى بتعاليم الإسلام الذي هو بريئ منا ومن أخلاقنا،لأننا ركزنا على الشكل (اللحية والقميص) وتركنا اللب والذي هو الأخلاق ،وحب الآخر والتسامح ،،،، فبارك الله فيك سيدي المحترم ،فقد كسرت حاجزا رهيبا عند الجتمع الجزائري ألا وهو عدم التكلم خارج النص الديني ومن يتجرأ فهو اذا كافر ،اعود بالله .اطلب من الله ان يعينك وييسر لك الطريق ،طريق تنوير الناس.وأجرك عند الله مكفول سلام عليك وعلى من يعينك في تنوير الشعوب العربية.
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hacene ghouila - belhadef 2015-07-20T15:37:34+00:00
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** نسيتم أو تناسيتم العمل بالقرآن والسنة وتضربون الأمثلة بالشعر وبالأمم الكافرة ...
منذ متى كان للغربيين أخلاق ؟
بماذا تفسرون أن أعلى معدلات الانتحار هو في الدول الغربية الغير مسلمة ...؟
بماذا تفسرون دخول علماء الغرب في الإسلام بعد بحوث واكتشافت كبيرة ؟
هل العلاقات الأسرية في هذه الدول المتقدمة مبنية على الأخلاق الحسنة ؟
*** أنا أرى أن طريق تنوير الناس هو بالعودة والحث على اتباع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. والإسلام غير مسؤول على تدني أخلاق المسلمين وهو بريء منهم
--- إنك لعلى خلق عظيم ... إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق .
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bensaid batna - algeria 2016-04-13T13:06:04+00:00
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شكرا يا ولد عمي احسن رد على هدا الزنديق انه شيعي يا ناس انه شيعي
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farid - algerie 2015-07-19T10:32:32+00:00
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ما ذنب أمي اذا لم تفهم شيئا من التلفزة و الأذاعة والتي اصبحت اليوم جدة .للأنها كانت أمازيغية و لم تفهم كلمة مما يقولون.أما اليوم فقد تفهم شيئا بلغتها
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أ.حداد - الجزائر 2015-07-19T10:31:22+00:00
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لم نر في هذا النص المترجم من طرف صاحبه إلا إبرزا للعبقرية الصهيونية واليهودية لأن بوكروح يرى أن طريق الوصول إلى الشهرة لا يكون إلا من هذا الباب بكل تأكيد وقد ركب هذه الموجة ، رغم أنه ليس من أهل الفكر الإسلامي ومعارفه اقتصادية متواضعة ليس إلا ، هذا من جهة
ــ حيث ومن جهة أخرى فإن مقولة أمير الشعراء أحمد شوقي فهي صالحة لكل زمان ومكان وتنطبق على أخلاق كل بني البشر المختلفة وتتمثل في الأخلاق السائدة في كل أمة سواء كانت هذه الأخلاق حسنة أو ذميمة وقد أبرزها بوكروح فقط في أخلاق الصهاينة واليهود من حيث بقائها كما قال واستدل بمعطيات على ذهابها في جانب المسل
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kada houari - oran 2015-07-18T13:29:21+00:00
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والله لاادري نصفق له ام نزغرد على ماجناه الشعب المسكين والدولة اليتيمة المغبونة بزبالة راسبي الثقافةوالفلسفة الحاقدة مع انك لا تستحق ذلك ارجوك اتوسل اليك استعطفك اسكت ولا تتكلم
وامنحنا راحة ولو قصيرة نسترد بها انفاسنا من نتن فكرك المتعفن
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فؤاد - Algerie 2015-07-09T21:17:36+00:00
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كم نحن في حاجة إلى بعض الفلسفة اليوم
سي بوكريم. .واصل
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Ahmed - algerie 2015-06-07T17:30:46+00:00
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خطابك يشبه خطاب اليهود في تزوير الحقائق و تغليط الناس من العامة وفيه كثير من الشبهات التي ينساق من ورائها الكثير
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HABIB - pays des martyrs 2015-05-31T16:13:36+00:00
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لقد تابعتك باهتمام كبير في الحلقات التي تبتها قناة الجزائرية و انني أكن لك كل التقدير .ان شأن البلاد أصبح مخيف جدا و هل لنا أن نثق في قيادة تعبث بمصير أمة .ادا تكلمنا عن الاخلاق فاللعبة السياسية الحالية منعدمة الاخلاق فالكل يتباهى بأمجاد أسياده فالشهداء متبرؤون منا و حاشى لله أن نطعن في تضحياتهم الفدة.ان حقيقة الامر و هو أن الشعب الجزائري متىآمر برمته ضد بلده فالكل ينهب و يسرق و يكدب و قد قال أحدهم هناك من يسرق و هناك من لا يجد ما يسرق .أين الضمير أين الارض أين الفكر أين الدولة الكل التهمته السلطة باسم الشعب و باسم الثورة و باسم النظال .
سلم القيم و
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-06-01T18:16:47+00:00
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من حقك ان تنتقد ما تراه غير مساير لما تطمح اليه ,لاكن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر ونحن مخيرون بين هذا وذاك . وبما انك تحترم شهداء امتك الجزائرية ,دعني اقول لك ان الشر الذي حل بلامة الجزائرية في سنوات الدم والدمار , ورغم تكالب الاعداء ورغبتهم في اطالة عمر هذا الشر الا ان الله ارسل ثلة من الرجال امنوا بامانة الشهداء وبثقلها ,فل تكدهم الصعاب والتضحيات ورغم الداء والاعداء الا انهم ساروا بالجزائر الى بر الامان .واعلم انه ورغم الخيانات الا ان بلاد الشهداء سيحفظها الله من كيد الكائدين والخونة المخزيين .
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كريم - setif 2015-05-31T13:32:35+00:00
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ان من الأخلاق أن لا نخوض في مسائل هي أكبر منا و قد جاء في الحيث المشهور- اذا لم تستح فاصنع ما شئت- انا أعرف أن السيد بوكروح ليس بعالم وانما عرفناه رئيس حزب فقط -التجديد-
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T21:52:30+00:00
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وما تاسفت له ان السيد بوكروج بعدما احتقر الشعب الجزائري ,تطاول على قادته التارخيين ,ويذكرهم باصحاب ما وراء الحدود ويصفهم بانهم كانوا بعيدين عن الثورة في داخل الجزائر . ويذكر مراحل مفصلية في تاريخ الجزائر بانها كانت سطو على السلطة ,1963 .19جوان 1965.وحول باسلوبه كل شيئ اسود .فامرك مشكوك فيه يا سي بوكروج ,مالك بن نبي فكره افاد امته ,فادعونا ان كنت من بني جلدتنا الى ما ينفعنا ولا تغرس الاحباط والتشكيك فينا .هدانا الله واياك الى مافيه خير البلاد والعباد.
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T21:37:56+00:00
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وعندما نتكلم عن الجزائريين الم يكونوا مثقفين ونسبة الامية لديهم تقارب ان تكون منعدمة ,والبطالة كذالك وكانت الجزائر قوة بحربة ودولة لها كلمتها في الشؤون العالمية ؟بينتا كانت اروبا وحصريا فرنسا ,تعيش البؤس والبطالة وشعبها جاهلا 99بالمئة . هذا قبل احتلال الجزائر بسنوات قليلة . ورغم الدمار والعار الا ان الجزائري حافظ على نواته الصلبة واستطاع وبذكاء ان يدحر المستدمر ويقتلعه اقتلاعا من ارض الاسلام بلاد الشهداء الجزائر .فلماذا لا يقول السيد بومروح ان ماجر ي سابقة في تارخ الاسلام والمسلمين ويمكن البناء عليه لقيام نهضة تشع على كل العالم العربي والاسلام
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T15:53:00+00:00
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.وتالق الثورة الامريكية والثورة الفرنسية بما جائت به من حرية ومساوات وعدالة واخوة ودعوة للتقدم والحداثة كانت هذه القيم محتكرة على فئة معينة من البشر وهم البيض النبلاء وسوقوا لهذه المبادئ في ممارساتهم السياسية ,ويشهد التاريخ ان المستفيد اقاصاديا واجتماعيا لم يكن البيض من المستوايات الادنى ومابالك بالبشر الحمر او الصفر او السود الذين كانوا يشاركون نهضة هذه المجتمعات بكدهم وعرقهم ولا يستفيدون من شيئ .اذن اين هي اخلاق والمبادءى الانسانية التي تحكم كضوابط هذه الثورات التي مازال البعض يروج لاخلاقها ومبادئها ؟ بل ان التقدم الغربي يقابله انحطاط اخ
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T21:26:47+00:00
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بل ان التقدم الغربي كحضارة مادية وفقط ,يقابله انحطاط اخلاقي لم تشهد البشرية مثيلا له ,ولقد سبقتهم اقوام في ذالك وذكرها القران الكريم اين هي ؟كقوم عاد وثمود والروم والفرس ...الخ . فهذه الحضارات قامت بحافز تسلطي ,استبدادي لا اخلاق فيه ولا دين .بل قامت وتلاشت من تلقاء نفسها ,لان القاعدة الربانية تقول من قام على باطل فو باطل ولا بد ان يزول .
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T15:33:57+00:00
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وهل لليهود جضارة حتى يتطرق اليها السيد بوكروح ؟فاليهود بطبعهم الانطوائي والعنصري عاشوا في هذه المجتمعات كاقليات ,لاكن مكرهم جعلهم لا يذوبون في هذه المجتمعات وسيطروا عليها لا بالاخلاق او المبادئ السامية بل استعملوا الفكر الذي مكنهم من الوصول الى المفاصل الحساسة لهذه المجتمعات والاقتصاد الذي تحكموا فيه كلوبيات مؤثرة جدا ولم يكونوا يولون الاخلاق والمبادىء شيئ ,وتجدر الاشارة الى انهم كانوا السباقين في افساد المجتمعات التي كانوا يعيشون فيها ,ولقد عملوا على فصل الكنيسة عن السياسة كمبدا من مبادئ الثورة الفرنسية. ومنذ ذالك الزمان لم يكن تاثيرهم في
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T21:15:50+00:00
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لم يكن تاثيرهم في تلك المجتمعات ايجابيا .فلقد اثاروا الفتن باديولوجيات ميته واطاحوا بقيصر روسيا ,وعملوا على اثارة الشعوب على حكامها( المثال الحاضر الربيع العربي),الشيئ الذي اتاح لهم الفرصة لكي يطبقوا اجنداتهم الشيطانية الم يكن اليهود وراء الحرب العالمية الاولى والثانية ؟من عمل على ايصال هتلر الى قيادة المانيا النازية ؟ومن عمل على ادخال امريكا المحايدة في الحرب العالمية الثانية ؟انهم اليهود .لهذا لا يمكن ان نذكرهم كانهم قادة البشرية ,بجوائز نوبل وغير نوبل ونتجاهل ان هذه الهيات من صنعهم ولا تشجع الا من تصهين .بل هم بحق يضحون بالبشرية وبالعالم م
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T15:07:42+00:00
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مع احترامي للسيد بوكروح ,الا اته يعيب على المجتمع الجزائري انه لم يستوعب شروط النهضة بعد ,ويذكر الا سلبيات هذا المجتنع ,كما يستشهد بعدة حضارات غابرة وكانها تمكنت من المزج بين مقومات سامية وثمنت العمل ومن يقوم به فاصبحت رائدة وراشدة .الحضارة الرومانية مثلا لم تقم على اساس اخلاقي او ديني في بدايتها ,والحضارة الاغريقية التي اخذت ما اخذت من الجضارة الاسلامية فتمكنت من ان تكون مع الحضارة الاسلامية مرجعية لعصر التنوير الذي بدا بقيام الولايات المتحدة ,والثورة الفرنسية .ولا يمكن تجاهل ان عصر التنوير جاء باضطهاد الشعوب واستدمارها ومن بين هذه الشعوب الشع
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BOUMEDIENNE - ALGERIE 2015-05-30T19:13:51+00:00
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تابع ان عص التنوير جاءباضطهاد الشعوب واستدمارها ومن بين هذه الشعوب الشعب الجزائري.
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علي - الجزائر 2015-05-30T11:03:05+00:00
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بعد التحية الصادقة للسيد :نور الدين بوكروح،أقول لك بأنك اثلجت صدورنا بتحليل واقع تدني اخلاقنا
واصبحنا ارذل الأمم بالرغم من أننا نتغنى بتعاليم الإسلام الذي هو بريئ منا ومن أخلاقنا،لأننا ركزنا على الشكل (اللحية والقميص) وتركنا اللب والذي هو الأخلاق ،وحب الآخر والتسامح ،،،، فبارك الله فيك سيدي المحترم ،فقد كسرت حاجزا رهيبا عند الجتمع الجزائري ألا وهو عدم التكلم خارج النص الديني ومن يتجرأ فهو اذا كافر ،اعود بالله .اطلب من الله ان يعينك ويسر لك الطريق ،طريق تنوير الناس.
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boulakhrassekamel - algerie 2015-05-30T10:15:27+00:00
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je remercie vivement Mr boukrouh
pour avoir parler des devoir du citoyen qui il ont oublier depuis l indépendance
pour avoir parler des médiocre qui gouverne l Algeier
je demande a toutes la jeu naisse algérien de s accrocher aux devoir et luter contre la mediocrité
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mohamed - ain-sefra 2015-05-26T10:12:09+00:00
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اعتقد ان السيد نور الدين بوكروح يطرح افكارا نقدية في المستوى فتحليلاته للواقع الجزائري صائبة كما ندعوه للمواصلة و عدم الاءكتراث لاءصحاب لاءفكار المتحجرة...قالمجتمع الجزائري لا يمكنه التقدم الا بمواجهة السلوكات السلبية و القراءة الموضوعية للتاريخ و معرفة انفسنا كما نحن بكل ما نحن فيه من تخلف و الاءبتعاد عن النظرة الكمالية التي نختفي خلفها و عن نظرية المؤامرة و العدو الخارحي...فتخلفنا بسبب انفسنا....محمد
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اسلام 2015-05-25T15:51:58+00:00
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اعترفت
دون
قصد
انت
تتبع
منهج
اليهود
وتتخذهم
قدوة
وتعتبر
احتلالهم
واغتصابهم
لارض
غيرهم
ومجرازرهم
ديمقراطية!
خسئت
وخسئت
ديمقراطيتكم
زمن
الرويبضات
0
ماروكو ساكورا 2015-05-25T08:40:28+00:00
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تحية الى الأستاذ بوكروح الذي يحمل أفكارا تنويرية لا تفهمها الخفافيش
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2015-06-02T12:22:07+00:00
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أفكارا تنويرية أم أفكارا انفتاحية وانبطاحية يفهمها السفافيل؟
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salah amine - algerie 2015-05-22T23:08:23+00:00
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أنا أيضا أوافق رأي الأستاذ عيسى، ولكني أرى بأن أغلبية المعلقين المعربين، لا زالت تعليقاتهم في غاية الخرافة والجهل. إنها تعليقات تقليدية. أدعوكم للتحرر من الخرافة الدينية. وشكرا.
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طارق وهران. 2015-05-23T19:01:23+00:00
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أغلبية المعلقين معربين وأنت أيها الفروكوفوني المتحرر ماذا لديك لتفيدنا أم أنك تابع لأسيادك الغرب نعم نحن نعتز بديننا ولا نريد التحرر منه لأنه ببساطة دين الخالق.
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ابن الواحة - الجزائر 2015-05-22T08:48:57+00:00
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لم يكن السيد بوكروح مفكرا ولن يكون الا في اذهان من يروجون لما قاله : ( اعادة النظر في ترتيب
السور القرآنية وحذف التي تتحدث عن الجهاد ).
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brahim - algerie -kabylie 2015-05-20T09:13:24+00:00
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Je remercie beaucoup Monsieur BOUKROUH , il a cassé des tabouts ,car les islamistes ont prvitisé le dieu ,c'est comme il leur appartient .
Or que le dieu appartient a tout le monde .L'islam est comportement n'est pas un metier .
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سيدعلي - الحراش 2015-05-19T13:00:38+00:00
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صدق رسول الله صلى الله عليه و سلّم حين ذكر من أشراط الساعة (....... و يتحدث الرويبضة) و حينما سؤل عن (الرويبضة) قال : الرجل التافه يتحدث في أمر العامة.
هكذا نرى إنسانا لا يعرف كيف ينطق الآية أو الحديث بلغة صحيحة ثم تجده يتحدث عن القرآن و السنة و الصحابة ! ثم يُسمع له و يُفسح له المجال في القنوات !
الله يستر
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cossinos - algerie 2015-05-19T08:38:52+00:00
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بسم الله الرحمن الرحيم فالقيَمُ الأخلاقية سبقت القيَمَ الدّينية في الوجود

هذا تزوير للحقائق فالله يقول وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون و أساس الأخلاق الدين لا العكس
لقد أمرنا باتباع الرسول حيث الله عز وجل و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو وقال أيضا وإنك لعلى خلق عظيم .
فلا داعي لتلبس على الناس
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عيسى - الجزائر 2015-05-16T21:17:46+00:00
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أتابع باهتمام فكر بوكروح لأنه كسر طابو الخوض في النصوص الدينية التي لا يزال البعض ينظر لهذاكأنه كفر وإني أدرك أن المفكر المعاصر السيد بوكروح لا يزال يتحفظ عن كثير من الأفكار ويريد الخوض فيها بالتدريج حتى يتقبلها على الأقل البعض من ....
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أبوسلمان - الجزائر 2015-06-21T11:45:36+00:00
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هذه تسمى زندقة وليس تنوير للأفكار زد على ذلك هذه الأمور من أختصاص الدعاة ولا يحق له الخوض فيها هو شخصيا حياته كلها في السياسة ينتقد في السلطة ولما تحصل على حقيبة وزارية ماذا فعل وماذا قدم للجزائر والآن أصبح كل مرة يطلع علينا بمقال يتفلسف فيه على أبناء هذا الوطن..
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pearl_diver - dz 2015-09-14T15:42:45+00:00
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نعم كان اول من شيّت للنظام في عهد بعد تقلّده منصب وزير التجارة في حكومة علي بن فليس , اليوم يحاضر في القيم و المبادئ.
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عمار - االجزائر 2015-05-13T01:52:14+00:00
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حسبنا الله و نعم الوكيل على اخلاقنا، أنا لا يهمني رأي السيد بوكروح، ما يهمني هو بعدنا الرهيب عن خلق الصبر، البشاشة، طاعة الوالدين، احترام الجار، احترام القانون، الجود، الاحسان، الصمت، الرزانة،...‘إلخ
نحن نعيش في عصبية، غش، همجية، نميمة، سب شتم، عقوق، تحايل على القانون، غضب، استعراض للعضلات، تحايل، مراء، الفاظ بديئة،....إلخ
إنه الرعب كيف نربي أولادنا ؟؟؟؟؟
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ابن فتاح حسن - حاسي الرمل 2015-05-11T08:04:30+00:00
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تحياتي للسيد بوكروح
لي فقط رأي في مسألة الاخلاق . هناك الاخلاق الفاعلة ، المؤثرة . ( active )و هناك الاخلاق التجميلية
( décorative )التي وفقتم في ملاحضتها في البيت المشهور . فالاخلاق الفاعلة تجعل المجتمع يتحرك في دورات حلزونية
( دورة ثم وثبة ) ثم ( دورة ووثبة الى الاعلى) اما الاخلاق التزيينية فتجعل المجتمع يدور في حلقة مفرغة : الغد يستنسخ من اليوم و اليوم استنسخ من الأمس . و القيم التجميلية كفيلة بمنع الوثبة عقب كل دورة .
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كمال بودومي - الجزائر 2015-05-10T09:45:03+00:00
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«إنَّمَا الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقيَت *** فَإن هُمُ ذَهبَت أخلاقهم ذهبوا»

كلام رائع قاله أمير الشعراء شوقي. كيف لا يكون كذلك و قد
قال النبي صلى الله عليه و سلم: إنما بعثت لأتمم الأخلاق
و أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن أقرب الناس إليه يوم القيامة أحسنهم خلقا.
و الأخلاق هي حسن التعامل مع الله و مع النفس و مع الغير و هي هدف الدين.
قال النبي صلى الله عليه و سلم: الدين المعاملة.

إذا كان العالم الإسلامي اليوم متخلف فالسبب الأول هو غياب الأخلاق الحسنة التي تدفع بالمريء و تشجعه لكي يكون يدا عليا تتقن العمل و تحسن إلى الغير.

مثلا فخلق الصدق يحث صاح
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2015-09-15T16:08:42+00:00
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الدين المعاملة ليس حديثا فلا تنسب للنبي ما لم يقله
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