الكناري لمواصلة «الريمونتادا» وسوسطارة من أجل العودة إلى البوديوم

وأصبح ملعب أول نوفمبر عقدة للشبيبة لا على المنافسين، ويريد رفقاء الحارس عسلة الاستثمار في المعنويات المرتفعة، خاصة بعد نجاحهم في العودة بالزاد كاملا من باتنة الجمعة الماضي. هذا ولن تشهد التشكيلة تغييرات كثيرة مقارنة بمواجهة شباب باتنة، ماعدا في وسط الميدان في ظل غياب رضواني المصاب واحتمال كبير أن يعوضه زميله رايح، الذي استرجع لياقته بعد تعافيه من الإصابة.

هذا وسيستفيد الفريق أيضا من خدمات ميباركي وعيبود، غير أن المدرب رحموني يفكر في إبقائهما بديلين، وسيعتمد عليهما وقت الحاجة. ورغم عاملي الأرض والجمهور ورغبة الشبيبة في الحفاظ على النقاط الثلاث داخل الديار، إلا أن مهمتها لن تكون سهلة أمام اتحاد العاصمة، الذي يرفض أن يكون لقمة سائغة، ويسعى هو الآخر للعودة بنتيجة إيجابية ولم لا بالزاد كاملا للارتقاء أكثر في سلم الترتيب والعودة إلى البوديوم، لأن الفوز سيسمح للفريق بمقاسمة المركز الثاني مع اتحاد بلعباس.

ويفتقد الاتحاد لخدمات المهاجم عبد الرحمان مزيان المصاب، إضافة إلى الحارس محمد لمين زيماموش، ومن المنتظر أن يحدث المدرب تغييرات على التشكيلة مقارنة بالمباريات السابقة، خاصة بعد تعافي غالبية اللاعبين في صورة بن خماسة، درفلو وبن قابلية.

موسوني: «المباراة صعبة لكن لا نملك خيارا غير الفوز»

شدد المدرب المساعد لشبيبة القبائل فوزي موسوني، على ضرورة مواصلة تأكيد سلسلة النتائج الإيجابية المسجلة مؤخرا، وطالب بضرورة حصد أكبر عدد من النقاط لإنقاذ الفريق من الوضعية الصعبة التي يمر بها، كما أكد في تصريح لـ«النهار» أن مباراة الاتحاد ستكون غاية في الصعوبة، بالنظر إلى قوة المنافس، إلا أن فريقه لا يملك أي خيار آخر سوى الفوز، وأوضح في هذا الصدد: «تنتظرنا مباراة صعبة أمام منافس قوي غني عن التعريف، يملك لاعبين جيدين، لكن لا خيار لنا غير الفوز، فهدفنا الحالي هو حصد 10 نقاط في أقرب وقت ممكن للوصول إلى بر الأمان»، وأضاف: «الفوز الذي عدنا به من باتنة جعلنا نتنفس الصعداء، ونحضر جيدا لمواجهة الاتحاد، اللاعبون واعون بحجم المسؤولية وننتظر منهم رد فعل قوي للظفر بالنقاط الثلاث».

درفلو: «جاهزون للمباراة وإنهاء البطولة بقوة يمر عبر الفوز على الشبيبة»

أكد مهاجم اتحاد العاصمة أسامة درفلو، أنه تعافى كليا من الإصابة التي أبعدته عن الميادين لفترة، وأنه وزملاءه مستعدون لمواجهة الشبيبة، حيث قال: «أشعر أنني في حالة جيدة، وفترة توقف البطولة سمحت لي ولبقية زملائي المصابين بالعودة والتحضير الجيد، والآن أسعى لدخول المنافسة الرسمية بقوة»، وعن المباراة قال: «نحن مجبرون على تحقيق نتيجة إيجابية لسبب بسيط، فاللقب لم يحسم بعد وهدفنا المرتبة الثانية على الأقل، والتي من شأنها أن تسمح لنا بالتأهل للمشاركة الموسم المقبل في رابطة أبطال إفريقيا»، وأضاف: «مباراة الشبيبة ستكون صعبة خاصة وأن الفريق يصارع من أجل البقاء، لكن الاتحاد سبق وأن أظهر أداء جيدا على ملعب أول نوفمبر، وإنهاء المنافسة بقوة يمر عبر الفوز على الشبيبة وبعدها باتنة».