العميد لفك العقدة واستعادة الوصافة و«الموب» لا تملك ما تخسره

ورغم هذا يعول أشبال المدرب كمال مواسة على الظفر بالزاد كاملا وفك عقدة ملعب 5 جويلية الذي لم تفز فيه المولودية منذ شهر نوفمبر الماضي في البطولة، فضلا عن تفادي تضييع فرصة العودة إلى المركز الثاني مرة أخرى، من جهة، ولتدارك التعادل المسجل في اللقاء الأخير أمام مولودية وهران، من جهة أخرى، خصوصا بعد مطالبة الطاقم الإداري بقيادة عمر غريب، بضرورة الفوز على «الموب» وعدم استصغار المنافس للاقتراب أكثر من تحقيق الهدف المسطر هذا الموسم، والمتمثل في احتلال مرتبة مؤهلة لرابطة الأبطال الإفريقية، خاصة بعد تقلص حظوظ زملاء الحارس شاوشي في المنافسة على اللقب. ومن المنتظر أن يعتمد المدرب كمال مواسة على نفس العناصر التي شاركت في المباراة السابقة أمام الحمراوة، خصوصا وأن تعداد الفريق سيشهد العديد من الغيابات بسبب الإصابات التي أصبحت هاجس المولودية مؤخرا، في صورة الثنائي نقاش، سوڤار وعزي، إضافة إلى زرداب الذي أصيب مؤخرا، في حيث سيعود ميباراكو الذي تماثل للشفاء وقاسم مهدي الذي استنفذ العقوبة، مع احتمال تسجيل عودة بدبودة بعد تعافيه هو الآخر. هذا وأجرت المولودية، أمس، آخر حصة تدريبية لها بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، استغلها مواسة لوضع آخر الرتوشات على التشكيلة الأساسية والإعلان عن قائمة 18 لاعبا.

«الموب» لتجاوز المشاكل و الغيابات

في الجهة المقابلة، يدخل نادي مولودية بجاية اللقاء وعينه على تجديد العهد مع النتائج الإيجابية، التي غابت عن الفريق منذ فترة طويلة والعودة بالنقاط الثلاث أو نقطة التعادل، على أقل تقدير، في إطار سعي أبناء يما ڤورايا لإنهاء الموسم بشرف، وهو الذي ضيع كامل حظوظه تقريبا في الصراع على ورقة البقاء ضمن حظيرة الكبار، رغم أن البصيص من الأمل يبقى قائما في لغة الحسابات قبل ست جولات عن إسدال الستار عن الموسم الكروي الجاري، كما يهدف أشبال المدرب عبد الوهاب بوسعادة إلى تأكيد نزاهتهم الرياضية والالتزام بأخلاق الرياضة، من خلال تقديم كل ما لديهم فوق أرضية الميدان وعدم التراخي في المباراة. هذا ولن تكون مهمة «الموب» سهلة أمام منافس سيرمي بكل ثقله لإبقاء النقاط الثلاث بالعاصمة والعودة بقوة إلى سباق اللقب، إضافة إلى المشاكل العديدة التي يتخبط فيها البيت البجاوي إداريا وماليا، وهو ما أثر على تركيز وتحضيرات رفقاء الحارس شمس الدين رحماني الذين أكدوا أنهم سيعملون على تجاوز هذه المشاكل مؤقتا لتشريف قميص المولودية البجاوية في نهاية الموسم، كما أن الغيابات التي تعاني منها التشكيلة ستعقد من وضعيتها أكثر فأكثر، بتواصل غياب صانع الألعاب فوزي يايا بسبب الإصابة وعنتر بوشريط المغضوب عليه من طرف بوسعادة.

بوسعادة لـ«لنهار»: «مواجهة المولودية صعبة ولكننا سنهدف للحفاظ على شرف الموب»

اعترف مدرب «الموب»، عبد الوهاب بوسعادة، بصعوبة مهمة فريقه مساء اليوم أمام عميد الأندية الجزائرية، نظرا لقوة المنافس والتحضيرات المتذبذبة لفريقه منذ فترة طويلة، إلا أن بوسعادة أكد في المقابل أن اللاعبين عازمون على تقديم مباراة جميلة تليق بسمعة النادي البجاوي للحفاظ على شرف الفريق وإنهاء الموسم بقوة، حيث صرح في اتصال بـ«النهار» قائلا: «مواجهة المولودية صعبة جدا، فالمنافس قوي جدا ويلعب من أجل استعادة حظوظه في الصراع على اللقب، بينما نحن نعاني من كل النواحي وتحضيراتنا كانت متذبذبة بسبب الظروف المعروفة التي نعيشها»، مضيفا: «رغم كل شيء سنلعب بكل قوة، واللاعبون يريدون تقديم كل ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية، فنحن نهدف للحفاظ على شرف الفريق بغض النظر عن وضعيتنا».