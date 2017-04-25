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لست صارما لكنني أحب النظام وسأعمل من أجل بداية جيدة أمام الطوغو

نشر يوم 2017/04/24 7592 0 سميرة.ل لست صارما لكنني أحب النظام وسأعمل من أجل بداية جيدة أمام الطوغو
كشف الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، مرة أخرى، أنه ليس صارما وإنما يحب النظام، وعبر عن إعجابه الكبير بالتنظيم الذي وجده داخل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الأمر الذي يحفزه كثيرا للعمل مع المنتخب الوطني، رافعا بذلك التحدي في المباراة الأولى أمام منتخب الطوغو شهر جوان المقبل، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستكون اختبارا مهما.

وقال المدرب الإسباني في تصريح خص به التلفزيون الجزائري: «أولا عليّ الحديث عن التنظيم الذي لمسته بمجرد وصولي إلى الجزائر خاصة داخل الفاف، وهو ما حفزني كثيرا للعمل مع المنتخب الجزائري، وهي مهمة اعتبرها تحديا كبيرا في مشواري الذي سيستهل بمباراة أمام منتخب الطوغو».

وأضاف: «سأعمل من أجل بداية جيدة والهدف المسطر هو نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.. سأنظم تربصا مغلقا للاعبين المحترفين مع اقتراب موعد المباراة»، وقال أيضا: «أنا لست صعبا ولست لينا، لكن أحب النظام الذي سيكون بكل تأكيد أول خطوة تضعنا في الطريق الصحيح، والجانب الفني مهمتي وأطمح للقيام بها على أكمل وجه».

 

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