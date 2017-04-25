لست صارما لكنني أحب النظام وسأعمل من أجل بداية جيدة أمام الطوغو

وقال المدرب الإسباني في تصريح خص به التلفزيون الجزائري: «أولا عليّ الحديث عن التنظيم الذي لمسته بمجرد وصولي إلى الجزائر خاصة داخل الفاف، وهو ما حفزني كثيرا للعمل مع المنتخب الجزائري، وهي مهمة اعتبرها تحديا كبيرا في مشواري الذي سيستهل بمباراة أمام منتخب الطوغو».

وأضاف: «سأعمل من أجل بداية جيدة والهدف المسطر هو نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.. سأنظم تربصا مغلقا للاعبين المحترفين مع اقتراب موعد المباراة»، وقال أيضا: «أنا لست صعبا ولست لينا، لكن أحب النظام الذي سيكون بكل تأكيد أول خطوة تضعنا في الطريق الصحيح، والجانب الفني مهمتي وأطمح للقيام بها على أكمل وجه».