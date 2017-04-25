أمادا ينتظر مستحقاته للرحيل.. بدران يستأنف وحمّار يستفسر عن قانون الأجانب

في نفس السياق، استغل الرئيس حمّار تواجده بالعاصمة أول أمس، وزار مقر الاتحادية أين استفسر عن مدى رغبة المكتب الفيدرالي الجديد في التراجع عن قانون منع الأجانب من اللعب في البطولة الوطنية، خاصة أن الرئيس السطايفي يستعجل الحصول على القرار النهائي قبل وضع الاستراتيجية الخاصة بملف الاستقدامات، قبل التفاوض مع الثنائي تام بانغ وأمادا لإقناعهما بالتجديد، والدخول في مفاوضات مع بعض الأسماء المقترحة على غرار لاعب مولودية بجاية سيديبي، الذي اقترحته بعض الأطراف مؤخرا.

كنيش يرفض ثاني عرض لتمديد عقده وماضوي غاضب بسبب تراجع مستوى التشكيلة

رفض المدافع كنيش تمديد العقد لموسمين إضافيين، بعد أن جددت الإدارة الرغبة في بقائه ورفعت العرض المالي، وتأتي خرجة كنيش لتجعل الإدارة تضع مدافعا محوريا لخلافته، على رأس احتياجاتها. هذا ويبدي المدرب ماضوي غضبه من الوجه الذي تظهر به التشكيلة منذ توقف البطولة، وهو المستوى الذي تواصل في المواجهة الودية الأخيرة أمام شباب قسنطينة، وهو ما زاد من استياء المدرب الشاب الذي لم يفهم ما الذي حدث لفريقه، ويعمل على التعجيل في إيجاد الحلول المناسبة قبل انطلاق المنافسة الرسمية، حيث يراهن كثيرا على المواجهة القادمة أمام دفاع تاجنانت.

ماضوي مرتاح لعودة بدران إلى التدريبات

أبدى ماضوي ارتياحه بعد أن حضر المدافع المحوري بدران منذ حصة الاستئناف التي أعقبت المباراة الودية أمام شباب قسنطينة، حيث باشر بدران التدرب رفقة المجموعة من دون أن يشعر بآلام الإصابة، بعد أن كان الطاقم الفني متخوفا من أن يكون اللاعب قد تعرض إلى إصابة قد تؤدي إلى غيابه لفترة طويلة، خاصة أن بدران أصبح قطعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.

الراحة مؤجلة إلى ما بعد مواجهة تاجنانت

عادت عناصر التعداد مباشرة إلى أجواء التدريبات من دون الاستفادة من راحة، بعد أن ضرب الطاقم الفني موعدا مع الجميع في نهاية مواجهة شباب قسنطينة للعودة إلى التدريبات منذ أول أمس الأحد، حيث أجل منح الراحة إلى ما بعد موعد مواجهة دفاع تاجنانت نهاية الأسبوع الحالي، والذي يعقبه الأسبوع الذي يسبق موعد العودة إلى المنافسة الرسمية، في أول خرجة أمام مولودية وهران يوم 6 ماي القادم.