معاقبة شباب باتنة ومولودية وهران بلعب مبارتين دون جمهور

وأوضح ذات المصدر بأن عقوبة شباب باتنة تعود إلى تحطيم كراسي المدرجات ورميها إلى أرضية الميدان خلال المباراة التي خسرها الشباب أمام ضيفته شبيبة القبائل (1-0)، مضيفا بأن الفريق المحلي قد يطالب أيضا بتعويضات مالية من طرف إدارة الملعب.

ومن شأن هذه العقوبة أن تزيد في تعقيد أمور أبناء مدينة الأوراس الذين تراجعوا إلى الصف ما قبل الأخير في الترتيب، وأضحوا مهددين أكثر من أي وقت مضى بالسقوط إلى الرابطة الثانية.

أما بخصوص مولودية وهران فإن السبب وراء تسليط العقوبة ضدها يعود إلى "رمي الحجارة والقارورات البلاستيكية في نهاية المباراة التي جمعت النادي بضيفته مولودية الجزائر (0-0) ما تسبب في إصابة أحد الرسميين"، وفق بيان الرابطة، الذي أكد بأن إدارة الفريق المحلي مطالبة أيضا بدفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.