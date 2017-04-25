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معاقبة شباب باتنة ومولودية وهران بلعب مبارتين دون جمهور

نشر يوم 2017/04/25 1425 0 أمينة/ و.أ.ج معاقبة شباب باتنة ومولودية وهران بلعب مبارتين دون جمهور
عاقبت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر فريق شباب باتنة بلعب أربع مباريات بدون جمهور منها اثنتين نافذتين، كما حرمت مولودية وهران من أنصارها في مقابلتين أيضا، إثر الأحداث التي ميزت لقاءيهما ضمن تسوية رزنامة بطولة الرابطة الأولى الجمعة الفارطة، حسب ما نشرته الهيئة الكروية الوطنية اليوم الثلاثاء على موقعها الالكتروني.

وأوضح ذات المصدر بأن عقوبة شباب باتنة تعود إلى تحطيم كراسي المدرجات ورميها إلى أرضية الميدان خلال المباراة التي خسرها الشباب أمام ضيفته شبيبة القبائل (1-0)، مضيفا بأن الفريق المحلي قد يطالب أيضا بتعويضات مالية من طرف إدارة الملعب. 

ومن شأن هذه العقوبة أن تزيد في تعقيد أمور أبناء مدينة الأوراس الذين تراجعوا إلى الصف ما قبل الأخير في الترتيب، وأضحوا مهددين أكثر من أي وقت مضى بالسقوط إلى الرابطة الثانية. 

أما بخصوص مولودية وهران فإن السبب وراء تسليط العقوبة ضدها يعود إلى "رمي الحجارة والقارورات البلاستيكية في نهاية المباراة التي جمعت النادي بضيفته مولودية الجزائر (0-0) ما تسبب في إصابة أحد الرسميين"، وفق بيان الرابطة، الذي أكد بأن إدارة الفريق المحلي مطالبة أيضا بدفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.

 

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