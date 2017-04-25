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بلفوضيل يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي في الدوري البلجيكي

نشر يوم 2017/04/25 6471 0 عمر.ت بلفوضيل يتوج بجائزة أفضل لاعب عربي في الدوري البلجيكي
توج الدولي الجزائر إسحاق بلفوضيل، مهاجم نادي ستاندار دو لياج، بجائزة ''أسد بلجيكا'' في طبعتها الثامنة التي تمنح لأفضل لاعب عربي في الموسم بالبطولة البلجيكية لكرة القدم، وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء الصحافة المحلية.

ويخلف بلفوضيل في هذا اللقب مواطنه سفيان هني الذي كان قد حصل الموسم الفارط على هذا التكريم عندما كان يلعب لصالح نادي مالينس الذي غادره الصائفة المنصرمة نحو أندرلخت، متصدر البطولة البلجيكية حاليا.

ويخوض بلفوضيل البالغ من العمر 24 سنة، تجربته الأولى ببلجيكا بعدما حمل الموسم الفارط ألوان نادي بني ياس الإماراتي الذي انضم إليه قادما من نادي بارما الإيطالي.     

وسجل خريج مدرسة فريق ليون الفرنسي 13 هدفا هذا الموسم في البطولة البلجيكية و3 أهداف أخرى في منافسة كأس ''أوروبا ليغا'' التي أقصي منها ناديه في دور المجموعات. 

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