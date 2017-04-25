الاتحاد الأمريكي للملاكمة يسمح لمصارعة مسلمة بارتداء الحجاب

وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء،أن "أمايا" ستتمكن من ارتداء ملابس تغطي ذراعيها في أول مباراة رسمية لها الشهر الحالي، في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا، بعد أن سعت هي وعائلتها وعدد من الداعمين على مدار عامين، لإقناع الاتحاد بتغيير لوائحه.

ويفرض الاتحاد على اللاعبات، ارتداء ملابس رياضية من دون أكمام، ليتمكن الحكام من متابعة أي جروح أو رضوض يتعرض لها اللاعبون خلال المباريات، فيما كانت "أمايا" قد منعت من المشاركة في منازلة في فلوريدا الخريف الماضي، بعدما أخبرها مسؤولون بأنه لا يسمح لها ارتداء الحجاب أثناء المسابقة.