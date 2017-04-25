العميد يفوز بنتيجة ثقيلة على الموب

فاز فريق مولودية الجزائر فريق مولودية بجاية بـنتيجة عريضة 4 أهداف مقابل 1، اليوم الثلاثاء، في مباراة متأخرة لحساب الجولة الـ23 من الرابطة المحترفة الأول لكرة القدم، على أرضية ملعب 5 جويلية. وكان مولودية بجاية السباقة للتسجيل، عن طريق بوشامة في الدقيقة 36، قبل ان يتمكن العميد من قلب الطاولة على الموب، و يسجل رباعية كاملة، عن طريق كل من: حشود في الدقيقة34، وزرداب في الدقيقة 63 ، ومنصوري في الدقيقة 80، وشريف الوزاني في الدقيقة90. وبهذا الفوز رفع العميد رصيده إلى 38 نقطة في مركز الثاني بمباراة متأخرة، بينما تبقى مولودية بجاية في قاع الترتيب بـ17 نقطة.
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