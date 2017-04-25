خبرة ألكاراز في إسبانيا لن تنفعه في إفريقيا وعليه تجنب أخطاء راييفاتس

أكد ألان ميشال، مدرب نادي نصر حسين داي، أن السيرة الذاتية للناخب الوطني الجديد، لوكاس ألكاراز، جيدة بعدما قضى هذا الأخير سنوات طويلة في التدريب في الملاعب الإسبانية، مشيرا إلى أن الثقة التي يحظى بها في الأندية الإسبانية دليل على كفاءته، رغم اعترافه باختلاف الأوضاع تماما بين العمل في أوروبا عامة وإسبانيا، على وجه الخصوص، وبين العمل في القارة الإفريقية.

حيث صرح لـ«النهار» قائلا: «أنا لا أعرف ألكاراز معرفة شخصية، ولكن من خلال سيرته الذاتية الجيدة فإن هذا المدرب قادر على النجاح في مهمة على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، ألكاراز قضى سنوات طويلة في تدريب الأندية الإسبانية التي وثقت فيه طيلة هذه الفترة، وهذا دليل على كفاءته».

مضيفا: «رغم خبرة هذا المدرب في إسبانيا إلا أنها قد لا تنفعه في إفريقيا نظرا للاختلاف الكبير بينهما، إفريقيا ليست إسبانيا وعلى ألكاراز الاستعلام عن الكرة الإفريقية وأخذ ظروفها بعين الاعتبار».

وعن مشكل اللغة، قال ميشال: «مشكل اللغة قد لا يكون مطروحا بشدة في كرة القدم، لأن لها لغة خاصة، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة تعلم ألكاراز للفرنسية وتجنب أخطاء راييفاتس في هذا الخصوص حتى يسهل اتصاله باللاعبين».