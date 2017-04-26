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الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوقف راموس بمباراة واحدة

نشر يوم 2017/04/26 1320 0 أمينة/ و.أ.ج الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوقف راموس بمباراة واحدة
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بمباراة واحدة بعد طرده في لقاء ''الكلاسيكو'' أمام برشلونة الأحد المنصرم.

 وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن لجنة المسابقات رفضت الاستئناف الذي قدمه نادي ريال مدريد لوقف تنفيذ الإيقاف بحق القائد راموس على اعتبار أن عقوبة الطرد  كانت مستحقة بعد تدخله العنيف خلال الشوط الثاني على الدولي الأرجنتيني ليونيل  ميسي. 

وكان ريال مدريد قدم استئنافا على البطاقة الحمراء التي حصل عليها راموس مستخدما شريط فيديو يظهر أن المدافع لم يلمس قدم النجم الأرجنتيني وأن البطاقة الحمراء كان مبالغ فيها من طرف الحكم. 

وانهزم النادي الملكي أمام ضيفه برشلونة بهدفين مقابل ثلاثة ضمن منافسات  الجولة الثالثة والثلاثين للبطولة الإسبانية (الليغا). للإشارة يتصدر برشلونة حاليا جدول الترتيب برصيد 75 نقطة بفارق الأهداف عن ريال  مدريد والذي له مباراة مؤجلة. 

 

 

 

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