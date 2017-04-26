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ممثلا الكرة الجزائرية يتعرفان على منافسيهما في المسابقات القارية

نشر يوم 2017/04/26 4833 1 عمر.ت ممثلا الكرة الجزائرية يتعرفان على منافسيهما في المسابقات القارية
تعرف ممثلا الكرة الجزائرية، إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر على منافسيهما في دور المجموعات من مسابقتي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الإتحادية الإفريقية كاف على توالي، خلال قرعة هذا الدور من المنافستين، أجريت في مقر الإتحادية الإفريقية لكرة القدم "كاف" بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء الإتحاد في المجموعة الثانية، التصنيف الثاني، رفقة كل من الزمالك المصري، أهلي طرابلس الليبي، وكابس يونايتد من زمبابوي، حيث سيفتتح ممثل الجزائر في دوري الأبطال مبارياته في هذا الدور باستقبال نظيره الليبي، بين الـ 12 والـ 14 من شهر ماي القادم.

في حين أنّ الممثل الآخر للجزائر في المنافسة القارية الثانية، تواجد في المجموعة الثانية، المستوى الثالث، المجموعة التي تضم كل من نادي الصفاقس التونسي، بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي، مبابانيي سوالونز من سوازيلندا، وسيوجه العميد في أولى مواجهاته نادي بلاتينيوم ستارز بملعب الاخير بين الـ 12 والـ 14 من الشهر المقبل.

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يوسف - سطيف 2017-04-27T05:09:25+00:00
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النهار اول قنا في الجزاءر ونشكر كل صحفي الذين سهيوين علا نجاحيها وشكون يوسف بن سليم
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