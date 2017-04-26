ممثلا الكرة الجزائرية يتعرفان على منافسيهما في المسابقات القارية

وجاء الإتحاد في المجموعة الثانية، التصنيف الثاني، رفقة كل من الزمالك المصري، أهلي طرابلس الليبي، وكابس يونايتد من زمبابوي، حيث سيفتتح ممثل الجزائر في دوري الأبطال مبارياته في هذا الدور باستقبال نظيره الليبي، بين الـ 12 والـ 14 من شهر ماي القادم.

في حين أنّ الممثل الآخر للجزائر في المنافسة القارية الثانية، تواجد في المجموعة الثانية، المستوى الثالث، المجموعة التي تضم كل من نادي الصفاقس التونسي، بلاتينيوم ستارز الجنوب إفريقي، مبابانيي سوالونز من سوازيلندا، وسيوجه العميد في أولى مواجهاته نادي بلاتينيوم ستارز بملعب الاخير بين الـ 12 والـ 14 من الشهر المقبل.