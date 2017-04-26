المدرب ألكاراز يكشف أسماء المحليين المدعوين لتربص الخضر وشاوشي خارج القائمة

وقال بيان الفاف أنه بما أن المدرب الجديد لا يعرف جيدا اللاعبين المحليين، فقد اعتمد في تحديد القائمة الأولى على تقنيي المديرية الفنية الوطنية.

وقد حملت القائمة الاولية للاعبين المحليين مفاجأة، لكونها خلت من اسم حارس نادي مولودية الجزائر، فوزي شاوشي، بعكس ما راج خلال الأيام الماضية، عندما تم ترويج ما مفاده أن الناخب الوطني الجديد قد قرر دعوة شاوشي لتربص الخضر المقبل، بعد تألقه في منافسة كأس الكاف.

وقد جاءت القائمة التي أعلنت عنها الفاف على هذا النحو:

في حراسة المرمى :

ماليك عسلة (شبيبة القبائل)، شمس الدين رحماني (مولودية بجاية)، مصطفى زغبة (إتحاد الحراش)، أسامة ليتيم (دفاع تاجنانت)

في الدفاع:

محمد ربيع مفتاح (إتحاد العاصمة)، محمد بن يحي (إتحاد العاصمة) – محمد خثير زيتي (وفاق سطيف)، محمد قمر الدين كنيش (وفاق سطيف)، عبد القادر بدران (وفاق سطيف)، سعدي رضواني (شبيبة القبائل)، هواري فرحاني (شبيبة القبائل)، رضوان شريفي (إتحاد بلعباس)، عبد الغاني دمو (مولودية الجزائر)، حسين بن عيادة (شباب قسنطينة)، محمد أمين مداني (إتحاد العاصمة)

في وسط الميدان :

مسالة مرباح (شبيبة الساورة)، عبد الرؤوف بن غيط (إتحاد العاصمة)، مهدي قاسم ( مولودية الجزائر)، سفيان بن دبكة (نصر حسين داي )، شمس الدين حرّاق (إتحاد الحراش)، إلياس سيدهم (إتحاد بلعباس)

وفي الهجوم :

بوسفيان بالغ (إتحاد بلعباس)، عبد المومن جابو (وفاق سطيف)، أكرم جحنيط (وفاق سطيف)، رشيد ناجي (وفاق سطيف)، محمد أمين حامية ( شاب بلوزداد)، زكريا منصوري (مولودية الجزائر).