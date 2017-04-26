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المدرب ألكاراز يكشف أسماء المحليين المدعوين لتربص الخضر وشاوشي خارج القائمة

نشر يوم 2017/04/26 6507 2 ياسين عبد الباقي المدرب ألكاراز يكشف أسماء المحليين المدعوين لتربص الخضر وشاوشي خارج القائمة
كشف الناخب الوطني الجديد لوكاس الكاراز، عن قائمة بأسماء 27 لاعبا محليا المعنيين بالمشاركة في التربص المغلق والذي يدوم 3 أيام، ابتداء من 30 أفريل إلى 3 ماي، بالمركز التقني لتحضير المنتخبات في سيدي موسى بالعاصمة، حسبما أفاد به بيان للإتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وقال بيان الفاف أنه بما أن المدرب الجديد لا يعرف جيدا اللاعبين المحليين، فقد اعتمد  في تحديد القائمة الأولى على تقنيي المديرية الفنية الوطنية.

وقد حملت القائمة الاولية للاعبين المحليين مفاجأة، لكونها خلت من اسم حارس نادي مولودية الجزائر، فوزي شاوشي، بعكس ما راج خلال الأيام الماضية، عندما تم ترويج ما مفاده أن الناخب الوطني الجديد قد قرر دعوة شاوشي لتربص الخضر المقبل، بعد تألقه في منافسة كأس الكاف.

وقد جاءت القائمة التي أعلنت عنها الفاف على هذا النحو:

في حراسة المرمى :

ماليك عسلة (شبيبة القبائل)، شمس الدين رحماني (مولودية بجاية)، مصطفى زغبة (إتحاد الحراش)، أسامة ليتيم (دفاع تاجنانت)

في الدفاع:

محمد ربيع مفتاح (إتحاد العاصمة)، محمد بن يحي (إتحاد العاصمة) – محمد خثير زيتي (وفاق سطيف)، محمد قمر الدين  كنيش (وفاق سطيف)، عبد القادر بدران (وفاق سطيف)، سعدي رضواني (شبيبة القبائل)، هواري فرحاني (شبيبة القبائل)، رضوان شريفي (إتحاد بلعباس)، عبد الغاني دمو (مولودية الجزائر)، حسين بن عيادة (شباب قسنطينة)، محمد أمين مداني (إتحاد العاصمة)

في وسط الميدان :

مسالة مرباح (شبيبة الساورة)، عبد الرؤوف بن غيط (إتحاد العاصمة)، مهدي قاسم ( مولودية الجزائر)، سفيان بن دبكة (نصر حسين داي )، شمس الدين حرّاق (إتحاد الحراش)، إلياس سيدهم (إتحاد بلعباس)

وفي الهجوم :

بوسفيان بالغ (إتحاد بلعباس)، عبد المومن جابو (وفاق سطيف)، أكرم جحنيط (وفاق سطيف)، رشيد ناجي (وفاق سطيف)، محمد أمين حامية ( شاب بلوزداد)، زكريا منصوري (مولودية الجزائر).

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عادل - المسيلة 2017-04-27T14:08:43+00:00
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على ما اعتقد ان القائمة كاملة اما بالنسبة للحارس فوزي شاوشي فهو قرار صائب
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ح فيصل ل ي س ا ن س مالية - راس الوادي و ب ب ع 2017-04-27T09:52:25+00:00
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بسم الله الرحمن الرحيم
0
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