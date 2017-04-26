الفيفا يقرر إستخدام تقنية الفيديو في كأس العالم 2018 بروسيا

ونقلا عن فرانس برس، صرح إنفانتينو في الجمعية العمومية السابعة والستين، لاتحاد أميركا الجنوبية في سانتياغو، سنستخدم في مونديال 2018، تقنية التحكيم عبر الفيديو، لأنه حتى الآن لم نتلق سوى ردود فعل إيجابية .

وأضاف رئيس الفيفا غير مقبول أنه في 2017، وفي حين أن الجميع في الملعب أوفي المنزل يمكن أن يرى في ثوان، ما إذا ارتكب الحكم خطأ أم لا، بينما الشخص الوحيد الذي لا يعرف به هو الحكم نفسه .

وطبقها الفيفا للمرة الأولى، في كأس العالم للأندية باليابان، في ديسمبر الماضي، وفي مباراة جمعت منتخبي فرنسا وأسبانيا في 28 مارس الماضي، حيث كان استعمال تقنية الفيديو في المباريات الرسمية مدار بحث منذ أشهر،

ويذكر أن تقنية الفيديو تستعمل في أربع حالات فقط هي: بعد تسجيل هدف، في حالة ركلة الجزاء، عبر منح بطاقة حمراء مباشرة، أولتصحيح خطأ في تحديد هوية لاعب تعرض للعقوبة.