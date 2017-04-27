محرز ينافس المصري صلاح والسوري سومة على لقب أفضل لاعب عربي

حيث أطلقت مساء الثلاثاء عملية التصويت على حسابها الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للتصويت على اللاعب الأفضل عربيا لهذا الموسم، وضمت القائمة أيضا اللاعب المصري حامل ألوان روما الإيطالي محمد صلاح، الذي قدم موسما جيدا مع فريقه وقاد منتخب الفراعنة إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون.

بينما ذكر موقع «سي أن أن» الرسمي أن محرز قاد فريقه ليستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي ونجح في الوصول به إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ النادي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2016.

كما رشحت نفس الشبكة اللاعب السوري عمر السومة الذي يلعب لصالح الأهلي السعودي، نظرا لتألقه في الدوري السعودي وتربعه على عرش هدافيه للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى أنه يعتبر ثاني أفضل هدافي رابطة أبطال آسيا بأربعة أهداف، أما المرشح الرابع فهو اللاعب الإماراتي عمر بن عبد الرحمان، مهاجم العين الإماراتي، الذي نجح في قيادة فريقه إلى تصدر مجموعته في رابطة أبطال آسيا بفضل الأهداف التي سجلها وصنعها، ليثبت أنه رقم صعب في العالم العربي والقارة الآسيوية، حسب ذات المصدر.

وإلى غاية كتابة الأسطر، فإن اللاعب السوري يتصدر التصويت بـ20 بالمائة بعدما صوت أكثر من 11 ألف زائر لموقع «سي أن أن»، بينما يحتل اللاعب الجزائري المؤخرة بـ11 بالمائة فقط في التصويت الذي من المنتظر أن ينتهي اليوم صباحا.