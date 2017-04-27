ألكاراز لن يستخدم طريقته في غرناطة مع الجزائر.. سنعود بقوة ونفوز بكل مبارياتنا

كما كشف ذات المتحدث خلال حواره مع موقع «لاغازيت دي فناك» الجزائري، أنه يجب على الخضر الفوز بكل المباريات التي سيخوضونها بداية من جوان المقبل، وقال في هذا الشأن: «الكاراز عملت معه لموسم ونصف في غرناطة، وطريقه اللعب التي ينتهجها تعتمد كثيرا على اللاعبين المتاحين لديه، في غرناطة كنا ندافع كثيرا وبالنسبة لنا الحصول على التعادل في أي مباراة كان يعني لنا الفوز، ولكن مع المنتخب الجزائري سيكون الأمر مختلفا تماما لأن هناك فريق عمل جيد جدا، وأعتقد أنه لن يعتمد على نفس أسلوب اللعب لأن الخضر وغرناطة مختلفان تماما».

وأضاف: «كان يعتمد كثيرا على 4/4/2 أو 4/3/3 ولكنه يستعمل خطة 4/3/3 أكثر وأعتقد أن هذه الخطة التي تساعدنا، إنه المدرب الذي يطالب باستخدام الخشونة لاستعادة الكرة ويركز كثيرا الدور الدفاعي للفريق، وذلك بوضع أسس قوية حتى يكون الفريق قويا دفاعيا والضغط أيضا بقوة في وسط الميدان حتى لا يتلقى الفريق الكثير من الأهداف والتقدم نحو الأمام»، وقال أيضا: «مع المنتخب الجزائري سنعود بقوة في أسرع وقت ممكن خاصة بعد الخيبة في كأس إفريقيا الأخيرة، فنحن منتخب يجب عليه الفوز بكل مبارياته».

«عانيت نفسيا بعد كأس إفريقيا 2015 ولم تكن السبب في تراجع مستواي مع بورتو»

عاد لاعب بورتو البرتغالي للحديث عن كأس أمم إفريقيا 2015، وأكد أنه عانى نفسيا بعد مشاركته الأولى مع الخضر في أول منافسة إفريقية في غينيا الإستوائية، ورفض ربط تراجع مستواه مع فريقه بورتو في النصف الثاني من الدوري البرتغالي بمشاركته الإفريقية، رغم اعترافه بالتعب الذي نال منه، وقال في هذا الصدد: «كأس إفريقيا منافسة تلعب في وقت من الموسم عندما نكون نحن اللاعبين من المفروض أن نشحن أنفسنا لما تبقى من الموسم، وكانت المنافسة الإفريقية الأولى لي مع المنتخب الوطني، وأتذكر جيدا كيف كانت نسبة الرطوبة عالية جدا ومتعبة جدا مثل كل البطولات الدولية الأخرى، كما أنني عانيت نفسيا كثيرا بعدها، بالأخص بعدما أقصينا من الدور ربع النهائي، في أوروبا وإفريقيا كرة القدم مختلفتان تماما ولكن لا يمكنني أن أضع كل اللوم على كأس إفريقيا، لأن مستواي تراجع مع بورتو بعد عودتي من غينيا الاستوائية».