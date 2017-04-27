بالفيديو..بيراف الرد على الوزير ولد علي سيكون في الجمعية العامة هذا السبت

رفض رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف، اليوم الخميس، الرد على تصريحات وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، التي أكد أن هناك اختلالات في الميزانية التي خصصت لألعاب ريو دي جانيرو، موضحا أنه يطالب اللجنة الأولمبية بتوضيحات واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقال بيراف في تصريح خاص للنهار، إن كل التقارير سواء أكانت مالية أو أدبية سيتم عرضها خلال الجمعية العامة للجنة الأولمبية التي تضم 4 مليون منخرط والمقررة يوم السبت ستكون معروضة للجميع وهي بمثابة رد على التصريحات التي أطلقها الوزير.

ونفى مصطفى بيراف وجود أي خلاف بينه وبين الوزير ولد علي.