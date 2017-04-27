الفيفا تقصي التحكيم الجزائري من كأس الكونفديراليات 2017

وتم إختيار الحكام، التابعين لست كونفديراليات، من طرف لجنة الحكام للفيفا، من ضمن قائمة المرشحين لإدارة نهائيات كاس العالم 2018، حسب ذات المصدر.

وستكون القارة الافريقية ممثلة، بثلاثي تحكيم يديره الغامبي كاسما بكاري، بمساعدة بريمس هاهو جون كلود بورندي، ورونج مروة كينيا.

كما قامت الفيفا باستدعاء، السينغالي دييديهيو مالونغ، كحكم مساعد بالفيدو.

وبالنسبة للتحضيرات، استفاد المترشحون، من مساعدة ونصائح بيارلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحادية الدولية لكرة القدم، وماسيمو بوساكا، رئيس مصلحة الحكام بالفيفا.

وأعطيت للرجلين مهمة التأكد من ان منافسات الهيئة الدولية، ستجرى بقيادة احسن الحكام في العالم .

وقال بيارلويجي كولينا، لموقع الفيفا، هؤلاء الحكام مترشحون للحدث العالمي الأهم للسنة المقبلة بروسيا، ودورة بهذا المستوى العالي مثل كأس الكونفديراليات، تعتبر مثالية لتحضيرهم ، نحن مقتنعون انهم سيبرهنون على نوعية العمل الذي ننتظره منهم .

ويشارك حكام كأس الكونفديراليات، في حصص تدريب نظرية وتطبيقية مكثفة، تنظمها مصلحة التحكيم للفيفا، حيث يتم التركيز خاصة على الانسجام في فهم قوانين اللعبة، مفهوم كرة القدم، قراءة اللعب، التمركز، عمل المجموعة، والافكار المختلفة في كرة القدم.

وتحتضن كاس الكونفديراليات مدن: كازان، موسكو، سوتشي، وسان بترسبورغ.

وجاءت قائمة الحكام التي اختارتهم الاتحادية الدولية لكرة القدم كآتي :

المرداسي فهد، سحالوي عبد الله، محمد الابكري، العربية السعودية ،

منصوري محمد دريزا ، سوكهندن ريزا، ايران

إيرماتوف رافشن اوزبكستان،

غساما بكاري غامبيا

بريمشهاهي جون كلود بورندي،

رانج مروة، كينيا

فلاتشر جو، كونغو

معريفو جاير، مورغونت شارل جيستان ، جيجر مارك وليام ، الولايات المتحدة الامريكية

ميدان هيرنن، بلاتي جون بابلو، الارجنتين

كاسيراس او نريك ، رولدن ويلمار، غيزمن الاكسندر، دي لا كريز كريستيان، كلومبيا

ريسي سندرو، البرازيل

ريستيك ميلوفان، جيرجفيك داليبور، مازيك ميلوراد، صربيا

هاتيغان او فيدي، رومانيا

دياس ارتير، البرتغال

دي لبيراتور إلينتو، تونولينيل مورو، ايطاليا

تيربان كليمون فرنسا

برابروتنيك جير، فيكان روبار، سكومينا دامير، سلوفينيا