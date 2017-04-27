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الرابطة المحترفة الأولى موبيليس تحدد تواريخ الجولة 25

نشر يوم 2017/04/27 8034 0 م . فيصل الرابطة المحترفة الأولى موبيليس تحدد تواريخ الجولة 25
حددت الرابطة المحترفة الأولي موبيليس لكرة القدم ، موعد الجولة 25 من بطولة الرابطة المحترفة الأولي موبيليس لكرة القدم، والتي ستسجل عودة المنافسة بعد إجراء جميع المباريات المتأخرة ستلعب يومي 6 و7 ماي القادم، حسبما أعلنت عنه اليوم الخميس، الرابطة المحترفة لكرة القدم.

حيث تنطلق الجولة 25 يوم السبت 6 ماي باجراء 6 مباريات، من ضمنها تنقل رائد  البطولة وفاق سطيف إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية، بينما يستقبل الوصيف مولودية الجزائر دفاع تاجنانت .  

وتكتمل الجولة يوم الأحد 7 ماي بإجراء لقاءين منهما الداربي العاصمي، بين إتحاد الحراش وإتحاد الجزائر، على الساعة 45:17 بملعب 5 جويلية الأولمبي.  

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس كآتي : 

 السبت 6 ماي 2017: 

ملعب عمر حمادي بولوغين: مولودية الجزائر  دفاع تاجنانت 00:16 

ملعب أول نوفمبر تيزي وزو: شبيبة القبائل  شباب قسنطينة 00:16 

ملعب إمام الياس المدية: أولمبي المدية  شباب بلوزداد 00:16 

ملعب 24 فيفري بلعباس: إتحاد بلعباس  سريع غليزان 00:16 

ملعب أحمد زبانة وهران: مولودية وهران  وفاق سطيف 00:16 بدون جمهور 

ملعب سفوحي باتنة: شباب باتنة  مولودية بجاية  00 سا 16 بدون جمهور 

 الأحد 7 ماي 2017: 

ملعب 5 جويلية الأولمبي  العاصمة: إتحاد الحراش  إتحاد الجزائر 45:17. 

ملعب 20 أوت العاصمة : نصر حسين داي  شبيبة الساورة 00:16. 

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