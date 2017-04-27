الرابطة المحترفة الأولى موبيليس تحدد تواريخ الجولة 25

حيث تنطلق الجولة 25 يوم السبت 6 ماي باجراء 6 مباريات، من ضمنها تنقل رائد البطولة وفاق سطيف إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية، بينما يستقبل الوصيف مولودية الجزائر دفاع تاجنانت .

وتكتمل الجولة يوم الأحد 7 ماي بإجراء لقاءين منهما الداربي العاصمي، بين إتحاد الحراش وإتحاد الجزائر، على الساعة 45:17 بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجاء البرنامج الكامل لمباريات الجولة 25 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس كآتي :

السبت 6 ماي 2017:

ملعب عمر حمادي بولوغين: مولودية الجزائر دفاع تاجنانت 00:16

ملعب أول نوفمبر تيزي وزو: شبيبة القبائل شباب قسنطينة 00:16

ملعب إمام الياس المدية: أولمبي المدية شباب بلوزداد 00:16

ملعب 24 فيفري بلعباس: إتحاد بلعباس سريع غليزان 00:16

ملعب أحمد زبانة وهران: مولودية وهران وفاق سطيف 00:16 بدون جمهور

ملعب سفوحي باتنة: شباب باتنة مولودية بجاية 00 سا 16 بدون جمهور

الأحد 7 ماي 2017:

ملعب 5 جويلية الأولمبي العاصمة: إتحاد الحراش إتحاد الجزائر 45:17.

ملعب 20 أوت العاصمة : نصر حسين داي شبيبة الساورة 00:16.