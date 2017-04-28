ولد علي.. تقييم أداء إتحادية المبارزة في عهدة برناوي في مرحلته الأخيرة

وأوضح ولد علي، في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع نظمته الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية، بمركز التحضير الفرق الوطنية بغرمول، العاصمة، لمناقشة انشغالات الفاعلات في الميدان والافاق والبرنامج المسطر لسنة 2017 :"نحن في نهائة مرحلة تقييم نشاط الاتحادية الجزائرية للمبارزة والامور ستكون واضحة خلال الايام المقبلة فيما يخص تاريخ عقد جمعيتها الانتخابية".

وكانت الجمعية العامة الانتخابية مقررة في 25 فيفري الفارط ولا تزال إلى يومنا مؤجلة الى تاريخ لاحق، بعدما عقدت الاتحادية جمعيتها العامة العادية قبل ذلك بأسبوعين وعرفت مصادقة الأعضاء على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2016 وكذا على حصيلة العهدة الاولمبية 2013-2016.

من جهته قال الامين العام للاتحادية الجزائرية للمبارزة, عبد القادر سعيدي في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية :" الى حد الآن لا توجد أي معلومة حول تاريخ إجراء الجمعية العامة الانتخابية للهيئة الفيدرالية، حيث لانزال في انتظار قرار أو تعليمة من الوزارة".

وأكد سعيدي، أن الفدرالية لم تتلق أي وثيقة تتعلق بـ"عدم أهلية" الرئيس المنتهية عهدته عبد الرؤوف برناوي.