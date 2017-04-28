الساورة لتكريس السيطرة والعميد من أجل تضييق الخناق على الرائد

لاوتي، بلعلام ولقرع جديد الساورة اليوم وجميلي يغيب

هذا وستكون تشكيلة شبيبة الساورة بمناسبة لقاء اليوم محرومة من خدمات حارسها المتألق هواري جميلي، بسبب العقوبة التي سلطتها عليه لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية، عقب خروجه بالبطاقة الحمراء في آخر مباراة أمام سريع غليزان، حيث ينتظر أن يعوضه الحارس المخضرم لاوتي صالح، فيما ينتظر أن يعرف خط وسط الميدان بعض التغييرات بتوظيف لقرع وجمال بلعلام مكان بوسماحة وميصالة، حيث ينتظر أن تدخل «النسور» مباراة اليوم بكل من لاوتي صالح في حراسة المرمى، بلطرش وبكاكشي على الرواقين، بابيدي وطالح في محور الدفاع، لقرع وبلعلام وبورديم في وسط الميدان والثلاثي حمية وزايدي وجاليت في الهجوم.

5 غيابات في صفوف المولودية ومواسة سيعتمد على التشكيلة التي واجهت «الموب»

تتنقل مولودية الجزائر إلى الساورة بنية العودة بالنقاط الثلاث من أجل تعزيز وصافتها في الترتيب وتقليص الفارق أكثر عن الرائد للبقاء في سباق البطولة، من جهة، ولتأكيد الفوز العريض الذي حققته في آخر لقاء أمام مولودية بجاية برباعية كاملة من جهة أخرى، الأمر الذي لن يكون سهلا خصوصا وأن العميد لم يسبق له وأن صمد في بشار خلال المواجهات السابقة التي جمعت الفريقين، كما أنه سيواجه منافسا يحسن التفاوض داخل قواعده ويسعى هو الآخر للفوز من أجل تحسين وضعيته في سلم الترتيب، وسيستفيد من عاملي الأرض والجمهور، وهو ما سيجعل أشبال المدرب كمال مواسة أمام مهمة صعبة للعودة بنتيجة إيجابية، خصوصا وأن التشكيلة ستعرف غياب بعض الركائز، على غرار الحارس شاوشي الذي لم يتماثل للشفاء من إصابته، مما جعل الطاقم الطبي يفضل عدم المغامرة به، على أن يعوضه شعال، ونفس الشيء بالنسبة للثنائي سوڤار ونقاش اللذين لم يجهزا بعد للمنافسة، إضافة إلى أمير قراوي بداعي العقوبة، تاركا مواسة في ورطة لإيجاد بديل له على الجهة اليسرى من الدفاع، بحكم أنه غطى النقائص التي كانت موجودة في هذا المنصب بعد إصابة بدبودة وابتعاده عن الميادين. هذا ومن المنتظر أن يدخل مواسة المواجهة بنفس التشكيلة التي فازت على «الموب» برباعية. من جهة أخرى، خاضت المولودية آخر حصة تدريبية لها صباح أمس، بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، أين استغلها الطاقم الفني للإعلان عن قائمة 18 المعنية بسفرية بشار ووضع آخر الرتوشات على التشكيلة الأساسية، قبل أن يشد التعداد الرحال مساء نحو الساورة على متن رحلة جوية خاصة.