حمّار يصرّ على الرحيل في نهاية الموسم ويعد بالثنائية

عاد رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، مرة أخرى في تدخل له عبر أمواج الإذاعة المحلية صبيحة أمس، للحديث عن مصيره الموسم القادم، حيث أصر أنه لن يبقى وسيغادر، وقال: «أنتظر نهاية الموسم للمغادرة وأتمنى إنهاء الموسم بثنائية وترك الفريق في قمّة التتويجات، فعلا أفكر في الترشح لانتخابات الرابطة المحترفة، لكني أفكر أكثر في مغادرة رئاسة وفاق سطيف».

وقد أرجع الكثير حالة استياء الرئيس حمّار وعودته للحديث عن رحيله من رئاسة الوفاق، إلى الوضعية المالية المزرية التي تتواجد عليها خزينة الفريق، وعدم تمكنه من جلب مصادر تمويل، وخاصة بعد فشل رهانه على تجديد العقد مع «جازي»، الذي وافق على تمويل الفريق حتى نهاية الموسم فقط، وهي الوضعية التي زادت من قلق حمّار بسبب التقديرات المالية للموسم المقبل، والتي تنذر بأزمة خانقة تهدد مصير الفريق، في ظل غياب مصادر تمويل معتبرة.

سلال سيكشف عن تمويل طاسيلي للوفاق في زيارته غدا

كشفت مصادر موثوقة أن زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى ولاية سطيف غدا الأحد، تحمل الكثير من الأخبار السارة في الجانب الرياضى، بداية بتفقّد مشروع الملعب الجديد، حيث يرتقب أن يعلن عن إعادة بعث المشروع مثلما أشرنا إليه سابقا، كما كشفت مصادر موثوقة أن الوزير الأول يخفي مفاجأة أخرى لأنصار الوفاق، حيث سيكشف عن العقد التمويلي لشركة طاسيلي للفريق، حيث يبقى الجميع يترقب تفاصيل وقيمة هذا العقد.

ماضوي منح راحة يومين للاعبين والاستئناف غدا

أخيرا استفاد لاعبو الوفاق من يومي راحة، منذ العودة من تربص تونس، بعد أن رفض الطاقم الفني منح رفقاء آيت واعمر الراحة عقب المباراة الودية الأولى أمام شباب قسنطينة، حيث واصل اللاعبون الخضوع إلى البرنامج التدريبي، على أن يباشروا البرنامج التدريبي الأسبوعي تحضيرا لمواجهة مولودية وهران، بداية من أمسية الغد على أرضية ملعب الباز، وسيجرون التدريبات بمعدل حصة كل يوم إلى غاية موعد التنقل. في سياق متصل، تعرف حصة الغد حضور كامل التعداد، من خلال عودة المصابين أمادا وأمقران، حيث يبقى المدافع المخضرم ملولي الوحيد خارج التدريبات.

سداسي المنتخب سيغيب عن التحضيرات

لن يكون سداسي المنتخب الوطني المحلي، كل من زيتي، كنيش، بدران، جابو، ناجي وجحنيط حاضرين في موعد استئناف التدريبات أمسية الغد، بسبب ارتباطهم بالدخول في تربص مصغر للمنتخب المحلي تحت إشراف الناخب الجديد ألكازار، حيث ستجري التحضيرات لمباراة مولودية وهران من دون حضور السداسي الذي يمثل العمود الفقري للتشكيلة السطايفية، وسيكتفي السداسي بحضور الحصة التدريبية الأخيرة يوم الخميس والسفر مباشرة مع المجموعة إلى وهران، خاصة أن التربص ينتهي يوم 3 ماي.

تسوية أجرة شهرية لكل لاعب قبل التنقل إلى وهران

حددت إدارة وفاق سطيف موعدا مع اللاعبين هذا الأسبوع لتسوية أجرة شهرية، قبل التنقل إلى وهران، بعد أن انتعشت خزينة الفريق بملياري سنتيم، حيث أرادت الإدارة أن تضع الفريق في أحسن الظروف لتحقيق نتيجة إيجابية في وهران، مما يرفع عدد الأجور الشهرية التي تلقاها اللاعبون إلى 4 منذ بداية الموسم الحالي، حيث كان الرئيس حمّار قد أبلغ اللاعبين بهذه الخبر على هامش المباراة الودية أول أمس أمام دفاع تاجنانت، مما أضفى أجواء جيدة ورفع من معنويات رفقاء آيت واعمر. تجدر الإشارة إلى أن اللاعبين كانوا قد تلقوا أجرة شهر إلى شهرين قبل التنقل إلى تربص تونس.

ماضوي رفض المغامرة بجحنيط

راهن المدرب ماضوي على الحفاظ على جاهزية وسط الميدان الشاب أكرم جحنيط، منذ العودة من تربص تونس، حيث تعرض إلى إصابة على مستوى الركبة، جعلت المدرب ماضوي يعفيه من المباراة الودية الأولى أمام شباب قسنطينة، رغم اندماج اللاعب ضمن تدريبات المجموعة، ثم واصل عدم المجازفة به أول أمس أمام دفاع تاجنانت تجنبا لعودة الإصابة، ومن ثم إراحته، خاصة أن اللاعب يبقى الأكثر مشاركة في التشكيلة السطايفية إلى درجة الإرهاق، ويكون معنيا بدخول تربص المنتخب المحلي بداية من الغد.