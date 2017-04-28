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«ألكاراز يملك الكثير من الخبرة.. جِدي ولديه آمال في تحقيق شيء مع الجزائر»

نشر يوم 2017/04/28 1947 0 سميرة.ل «ألكاراز يملك الكثير من الخبرة.. جِدي ولديه آمال في تحقيق شيء مع الجزائر»
كشف مدرب نادي بارادو، خوسي ماريا، أنه لا يعرف الناخب الوطني لوكاس ألكاراز بشكل شخصي، وأكد أنه مدرب يملك الكثير من الخبرة التي من المنتظر أن يوظفها في المنتخب الوطني، كما تمنى له التوفيق في منصبه الجديد.

وقال المدرب الإسباني خلال تدخله أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية: «لا أعرف ألكاراز شخصيا ولكنني أعرفه كمدرب إسباني درب في الدوري الإسباني، وعمل مع نادي غرناطة، وحسبما عرفه عليه فإن لديه الكثير من الخبرة ويحب العمل كثيرا وجاء إلى الجزائر حاملا معه الكثير من الآمال كي يحقق أشياء كثيرة مع المنتخب الوطني، إنه مدرب جدي ويحب عمله ويعمل كثيرا». 

وقال أيضا: «أتمنى له الكثير من الحظ مع المنتخب الجزائري الذي يملك الكثير من اللاعبين الجيدين»، كما أكد ذات المتحدث أنه كان لاعبا في برشلونة الإسباني سابقا وحمل ألوانه لمدة ثلاث سنوات، وأنه من مشجعي الفريق الكتالاني وكل عائلته، كما عبر عن ارتياحه الكبير بالعمل مع نادي بارادو نظرا للإمكانات الكبيرة المتوفرة في الفريق.  

 

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