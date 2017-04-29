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بالفيديو.. اللجنة الأولمبية تسدي ويسام الاستحقاق للواء عبد الغاني هامل

نشر يوم 2017/04/29 6533 0 عمر.ت بالفيديو.. اللجنة الأولمبية تسدي ويسام الاستحقاق للواء عبد الغاني هامل
كرمت، اليوم السبت، اللجنة الأولمبية برئاسة مصطفى بيراف المنتهية عهدته، رئيس المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، حيث اسدت له ويسام الإستحقاق، وذلك خلال انطلاق أشغال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية، أكبر هيئة رياضية في الوطن، المنعقدة في مقر متعامل النقال موبيليس بالعاصمة.

وبعد تكريمه قال اللواء عبد الغاني هامل، "إنه يشكر رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى بيراف على كرم تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بوسام الإستحقاق الأولمبي الجزائري".

وفي هذا اليساق، أوضح اللواء، أنه "تم تسخير آلاف من أفراد الشرطة على مستوى كل الولايات للمساهمة في توفير الظروف المناسبة لكي تصبح النشاطات الرياضية فضاء للمحبة والأخوة بين مختلف شرائح المجتمع".

وكشف اللواء عبد الغاني هامل، أن مديرية الأمن الوطني استحدثت تكريما سنويا تحت اسم جائرة " الروح الرياضية" التي ستمنح لكل الفرق والأنصار الذين يتحلون بالروح الرياضية طيلة الموسم، مضيفا أن الجائزة ستسلم برسم إختتام السنة الرياضية إلى مجموعة من الشخصيات التي تحقق انجازات هامة ذات صلة بالعمل الرياضي.

 

وشكر المدير العام للأمن الوطني،  كل من ساهم في إنجاح الحفل التكريمي وكل من تم تكريمهم. وقدم رئيس المدير العام للأمن الوطني الوسام الذي حضي به من  طرف اللجنة الأولمبية، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره الداعم الاول لكل النجاحات الرياضية التي تحققت بفضل السياسة الرشيدة المتبعة لترقية الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

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