الريال يعود الى صدارة الليغا بفوزه على فالنسيا

تمكن ريال مدريد من الفوز على فالنسيا بهدفين لهدف واحد ، في المواجهة التي جمعتهما برسم الجولة 34 من الدوري الاسباني لكرة القدم في ملعب سانتياغو برنابيو .

وسجل هدفي الريال كل من المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي مارسيلو ، في حين سجل هدف فالنسيا الوحيد دانيال باريخو ، في مواجهة اتسمت بندية كبيرة وفرصة متباينة لكلى الطرفين .

وبهذا الفوز للريال تمكن أشبال زيدان من العودة الى ريادة جدول الترتيب في الليغا بفارق ثلاث نقاط على الغريم التقليدي برشلونة الذي تنتظره مواجهة صعبة ضد الجار اسبانيول برشلونة ، ومن جهة ثانية يواصل فالنسيا تراجعه في ترتيب الليغا برصيد 40 نقطة محتلا بذلك المركز 12 بعيدا كل البعد عن المراتب المؤهلة لرابطة الأبطال الأوروبية والدوري الأوروبي .