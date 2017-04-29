اتحاد البليدة واتحاد بسكرة يصعدان رسميا الى الرابطة المحترفة الاولى

وتفوق أبناء مدينة الورود بملعب الإخوة براكني بالبليدة على أهلي برج بوعريريج بهدفين لهدف بينما انتصر أبناء مدينة الزيبان على أمل بوسعادة بنتيجة بهدف دون رد.

ويختتم اتحاد البليدة بطولة هذا الموسم في المرتبة الثانية برصيد 51 نقطة متبوعا باتحاد بسكرة بمجموع 48 نقطة قبل جولة واحدة من إسدال الستار على فعاليات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم 2016- 2017 .

وبالتالي يعود اتحاد البليدة إلى قسم الأضواء بعد موسم واحد من سقوطه إلى القسم الثاني بينما يعود آخر موسم لاتحاد بسكرة في حضيرة الكبار إلى موسم 2004-2005.

وستلعب ورقة السقوط الأخيرة الى قسم الهواة بين وداد بوفاريك الذي يحتل المرتبة 14 برصيد 32 نقطة، بعد تعادله أمام جمعية وهران اليوم، وشباب عين الفكرون الذي يحتل الصف 13 بـ 33 نقطة بعد انهزامه أمام مولودية سعيدة بهدفين لهدف.

وشهدت مباراة جمعية وهران أمام وداد بوفاريك أعمال شغب بعد نهاية لقاء، بعد تضييع الفريق البليدي لضربة جزائ في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن جهته تجنب غالي معسكر السقوط بنسبة كبيرة عقب فوزه الساحق برباعية نظيفة أمام جمعية الخروب، ليحتل المرتبة 12 برصيد 35 نقطة في انتظار مبارايات الجولة 30 والأخيرة.