المكتب الفدرالي يعقد اجتماعه الثاني برئاسة زطشي

يعقد، الأحد، المكتب الفدرالي لـ«الفاف»، اجتماعه الثاني برئاسة خير الدين زطشي، لمناقشة شؤون الكرة المستديرة في الجزائر، خاصة وأن مباريات الرابطة المحترفة الأولى لم تستأنف بعد، في ظل تسوية الرزنامة وخوض عدة أندية مبارياتها المتأخرة.

وسيتطرق المكتب الفدرالي إلى عدة قضايا، على غرار قرار رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباح بالاستقالة من منصبه، بالإضافة إلى برنامج مختلف المنتخبات الوطنية وتربص المنتخب المحلي الذي ينطلق يوم 30 أفريل، والمدرب الجديد للخضر، الإسباني أكاراز، كما سيتطرق إلى التغييرات التي حدثت منذ تولي زطشي رئاسة «الفاف».