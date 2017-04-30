أطمح لأكون المدرب الأول للخضر ومنتخبنا يحتاج مدربا مثل حليلوزيتش

كشف القائد السابق للمنتخب الوطني مجيد بوڤرة أنه يطمح ليصبح مدربا للخضر يوما ما، وأنه يعمل حاليا على التعلم واكتساب الخبرة في عمله مع المدرب جمال بلماضي كمساعد له.

وقال في هذا الشأن في حواره مع موقع «لاغازيت دي فناك» الجزائري:«حاليا أعمل كمساعد ثانٍ للمدرب بلماضي في لخويا وأدرب أيضا فريق أقل من 23 سنة، أتعلم منه كثيرا وأحاول كسب الخبرة قدر المستطاع، وأعمل حتى أصبح يوما ما المدرب الأول بعد سنوات من الآن، فرصتي كبيرة في الخليج ولم لا أكون المدرب الأول للمنتخب الوطني في يوم ما».

وأضاف: «سيأتي يوم وأصبح أنا المدرب الأول للمنتخب الوطني، وهو اليوم الذي أكون فيه على أتم الاستعداد لهذا المنصب، وطبعا يكون رئيس الفاف يريدني لهذا العمل، عملت سابقا كمساعد وكانت مهمتي محدودة وهي تقديم النصائح، لكن عندما أكون المدرب الأول الأمر مختلف تماما، وفي الجزائر أكون في منزلي الذي اعرفه جيدا وأعرف أيضا إفريقيا ولا أطمح لأكون مدربا لأحد الأندية في الجزائر».

كما كشف ذات المتحدث عن الطاقم الذي يرغب في أن يكون إلى جانبه، وقال في هذا الصدد: «جمال مصباح سيكون مساعدي لأنه يريد أن يعمل في مجال التدريب بعد الاعتزال، ومحمد بن حمو صديقي سيكون مدربا للحراس»، وعن المنتخب الوطني يرى «الماجيك» أنه يحتاج إلى مدرب يملك كاريزما: «اليوم منتخبنا الوطني يحتاج إلى مدرب تكون لديه كاريزما مثل حليلوزيتش، ولديه فلسفة خاصة به ويبعث المنافسة بين اللاعبين، ويكون طبعا صارما، المنتخب الآن لديه مجموعة رائعة ولكن في كان 2017 كان مريضا بسبب نتائج تصفيات المونديال، وليكانس لم يغير شيئا».