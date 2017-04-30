سوسطارة تقصف «الكاب» بثلاثية والكناري يعود بنقطة الأمل من وهران

فاز إتحاد الجزائر، أمس، بثلاثية كاملة من دون رد أمام ضيفه شباب باتنة، في لقاء متأخر عن الجولة 24 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، وهو الفوز الذي جاء بفضل ثنائية درفلو وهدف ربيع مفتاح تحت أنظار الناخب الوطني ألكاراز ومناجير الخضر مدان، مما سمح لأبناء سوسطارة بالالتحاق بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة، في حين تعقدت وضعية «الكاب» أكثر في سلم الترتيب الذي يحتل فيه الصف ما قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

هذا وتمكنت شبيبة القبائل من العودة بنقطة ثمنية من تنقلها لمواجهة مولودية وهران، أين فرضت عليها التعادل السلبي، وهو الأمر الذي جعل أبناء جرجرة يرفعون رصيدهم إلى 27 نقطة وعلى بعد نقطتين عن أول المهددين بالسقوط شباب قسنطينة، في حين واصل الحمراوة تسجيل نتائج سلبية داخل الديار.