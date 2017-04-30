بلعطوي يستقيل من تدريب مولودية وهران

أعلنت إدارة نادي مولودية وهران رحيل المدرب عمر بلعطوي، عن الفريق بالتراضي عقب التعادل السلبي للفريق بميدانه أمام شبيبة القبائل في إطار تسوية رزنامة الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليس، حسبما علم من النادي الوهراني.

وأكد الأمين العام لمولودية وهران توفيق بلحسن ما يلي :"غادر المدرب بلعطوي باتفاق مشترك مع الإدارة وقد تم تعويضه بمساعده مشري بشير الذي سيقود التشكيلة الوهرانية خلال الست جولات المتبقية من عمر البطولة"

وكان اللاعب الدولي السابق عمر بلعطوي، قد أعلن عن استقالته من قيادة العارضة الفنية للحمراوة في شهر مارس الفارط قبل أن يعود لمنصبه.

وحققت مولودية وهران 33 نقطة هذ الموسم 2016 – 2017، حيث تواصل سلسلة نتائجها السلبية بعد عدم تحقيقها لأي فوز منذ انطلاق مرحلة العودة، رغم أن الحمراوة أنهوا مرحلة الذهاب في المرتبة الثانية خلف مولودية الجزائر بطل الشتاء.

وتحتل مولودية وهران قبل الجولة 25 المركز التاسع برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط عن أول فريق مهدد بالسقوط شباب قسنطينة الذي يحتل المركز 14 بـ25 نقطة.

ويسجل الموسم الكروي الحالي أربعة فرق فقط من أصل 16 نادي ضمن الرابطة المحترفة الأولى لم يغيروا مدربهم منذ انطلاق المنافسة وهي: أولمبي المدية بقيادة أحمد سليماني، سريع غليزان تحت اشراف معز بولحية، إتحاد بلعباس ومدربه سي طاهر شريف الوزاني، وإتحاد الحراش بقيادة بوعلام شارف.