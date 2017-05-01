الحكم غربال أخطبوط البطولة الجزائرية ونطالب بتوقيفه نهائيا

معتبرا هذا الحكم بمثابة أخطبوط يهدد البطولة المحلية، مطالبا الاتحادية بالتحلي بالشجاعة وتوقيفه بشكل نهائي، بقوله: «ما عشناه يوم السبت بملعب 20 أوت ببشار مهزلة حقيقية كان بطلها الحكم الرئيسي غربال، الذي عمل كل ما في وسعه من أجل حرماننا من فوز كان في المتناول، بالنظر إلى سيطرتنا على مجريات اللعب، هذا الحكم جاء في مهمة خاصة وبدا واضحا ذلك من خلال الطريقة التي أدار بها المباراة، بتساهله مع لاعبي المنافس رغم تدخلاتهم الخشنة، مقابل إشهار بطاقات مجانية للاعبينا وتكسير كل محاولاتهم الهجومية، ناهيك عن تغاضيه عن ثلاث ضربات جزاء واضحة لصالحنا، هذا الحكم له سوابق مع شبيبة الساورة والعديد من الأندية، وشخصيا أعتبره أخطبوط الكرة الجزائرية، تستعمله بعض الأطراف لعرقلة بعض الأندية على حساب أخرى، ما نطالبه كمسيرين لفريق شبيبة الساورة هو ضرورة توقيف هذا الحكم بشكل نهائي، لأنه بات خطرا كبيرا على الكرة الجزائرية وسمعتها».

«لا يسعنا سوى أن نحمد الله على ضمان البقاء في ظل هذا الجو المتعفن»

وعن مستقبل شبيبة الساورة في بطولة هذا الموسم وحظوظها في التنافس على إحدى المراتب المؤهلة للمشاركة في منافسة قارية الموسم المقبل، قال الرجل الأول في إدارة «النسور»: «نحمد الله على ابتعادنا عن منطقة الخطر واقترابنا من ضمان البقاء، فلا يمكننا أن نحلم بتحقيق أكثر من ذلك في ظل هذا الجو المتعفن وحكام مثل غربال الذي أدار مباراتنا السبت الماضي أمام مولودية الجزائر، لدينا فريق قادر على مجاراة أي فريق في الجزائر مهما كان وزنه، وبشهادة كل الاختصاصين، ولكن للأسف هناك أطراف لا يعجبها ذلك وتسعى بكل جهد لتكسيرنا وحرماننا من التنافس على الألقاب».

«الأمور باتت خطيرة ويجب التدخل قبل فوات الأوان»

وعن نظرته لبقية جولات هذا الموسم قال حمليلي: «الأمور باتت خطيرة جدا ونهاية هذا الموسم قد لا تكون عادية على الإطلاق، في ظل التنافس الكبير بين فرق القدمة والمؤخرة، ما عشناه أمام مولودية الجزائر وما فعله بنا الحكم غربال يجعلنا ندق ناقوس الخطر، ونطالب القائمين على كرة القدم الجزائرية بضرورة التدخل بكل حزم لإرجاع الأمور إلى السكة الصحيحة وتطهير المحيط العام وإسناد مهمة المباريات المقبلة لحكام نزهاء، وإبعاد كل من تسبب في المهازل التي عشناها منذ بداية الموسم الحالي، في صورة الحكم غربال، والضرب بيد من حديد لتفادي حدوث الأسوأ».