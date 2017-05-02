سلال يؤجّل حلم الملعب الجديد وماضوي يحذّر لاعبيه من التعثر في زبانة

بوشار يعرض التنازل عن مستحقاته فقط مقابل ورقة تسريحه

رفض المدافع المحوري بوشار، مقترح الرئيس حمّار الذي اشترط التنازل عن أكثر من 500 مليون، تمثل مستحقاته العالقة من الأجور الشهرية، وإضافة مبلغ 400 مليون أخرى مقابل الحصول على ورقة تسريحه، حيث أن اللاعب لازال مرتبطا لموسم إضافي، وهو ما رفضه المدافع الذي وافق على التنازل عن مستحقاته العالقة فقط من دون إضافة أي سنتيم، مبديا استعداده للبقاء موسما آخر في حالة أصر الرئيس حمّار على شروطه.

حمّار يواصل الدعاية الانتخابية ويلتقي بالوزير ميهوبي

واصل الرئيس حمّار حملته الانتخابية لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث كان أول أمس على موعد مع وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، أين جمعه لقاء مطول به في فندق تاج المودة وسط مدينة سطيف، أين أعلن الرئيس حمّار مجددا ولاء إدارة الفريق وتزكيتها للحزب المذكور، أين كان حمّار ضمن الحاضرين للتجمع الذي نظمه رئيس الحزب خلال زيارته إلى ولاية سطيف.

ماضوي يحذّر اللاعبين من التعثر أمام وهران

أثرت نقطة التعادل الذي عاد بها الملاحق مولودية الجزائر من بشار، سلبا على تحضيرات التشكيلة والطاقم الفني، والتي أجلت حسم اللقب إلى جولات أخرى وزادت من مسؤولية الفريق في ضرورة العودة بنتيجة إيجابية من وهران، خاصة أن أي تعثر للفريق أمام الحمراوة وفوز العميد بميدانه أمام دفاع تاجنانت سيقلص الفارق إلى 3 نقاط، وقبل 5 جولات عن إسدال الستار عن البطولة، مما يزيد من شدة التنافس على لقب البطولة، وهو ما حذر منه المدرب ماضوي خلال التدريبات، حيث حث لاعبيه على ضرورة العودة بنتيجة إيجابية من زبانة.

خذايرية وبوشار يتدربان ويستعدان لمواجهة الحمراوة

يتدرب الثنائي خذايرية والمدافع المحوري الشاب رياض كنيش بشكل عادي مع بقية زملائهما استعدادا لانطلاق المنافسة الرسمية، بعد تجاوزهما الشجار الذي وقع بينهما، خاصة أن الطاقم الفني في حاجة ماسة إلى كامل عناصر التعداد، وبالخصوص الحارس الأساسي خذايرية وحتى المدافع الشاب بوشار الذي يعد البديل الأول على مستوى محور الدفاع.