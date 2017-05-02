مهدي عبيد.. مناصرو الخضر عاطفيون لكنهم ينقلبون بسرعة ضد منتخبهم إذا تراجع الأداء

وأضاف عبيد في تصريحات لقناة "SFR " الفرنسية، أمس الثلاثاء: "مناصري الخضر يمارسون ضغطا رهيبا على اللاعبين. أتذكر حين دخلنا ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة وجدت المدرجات ممتلئة عن آخرها فما بالك بملعب 5 حويلية الأولمبي الذي تتسع مدرجاته لـ 80 ألف متفرج وهو الملعب الذي سنستقبل عليه منافسينا في المرحلة المقبلة".

ويدور الحديث في أوساط المنتخب الوطني عن احتمال انتقال التشكيلة الوطنية إلى ملعب 5 جويلية بالعاصمة لاستقبال منافسيهم في المواعيد المقبلة، بعدما لعبوا أغلب مبارياتهم منذ 2008 بملعب مصطفى تشاكر.

وأضاف اللاعب: "الشعب الجزائري عاطفي لكنه يتحول بسرعة ضد منتخب بلاده في حال تراجع الأداء".

وأكد مهدي عبيد، أن اللاعبين أصيبوا بصدمة بعد الإقصاء من الدور الأول في نهائيات أمم أفريقيا 2017 بالغابون، بالقول "الإقصاء صدمنا لكن يجب التفكير في المستقبل وفي التأهل إلى كأس العالم 2018 وأمم أفريقيا بالكاميرون 2019".

وأوضح الدولي الجزائري، أن الجزائر تمتلك جيلا ذهبيا مكونا من لاعبين في المستوى على غرار رياض محرز وفوزي غلام ونبيل بن طالب وياسين براهيمي وإسلام سليماني وبمقدور المنتخب العودة بقوة في قادم المنافسات.