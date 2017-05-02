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صورة مسربة تكشف لقاء سريا بين روراوة وحداد

نشر يوم 2017/05/02 23102 0 النهار أون لاين صورة مسربة تكشف لقاء سريا بين روراوة وحداد
تحصلت النهار أونلاين على صورة مسربة للقاء سري جمع رئيس الاتحادية الجزائرية السابق لكرة القدم محمد روراوة مع نائب الرئيس الحالي للاتحادية ربوح حداد.

وأظهرت الصورة التي قالت مصادر النهار أونلاين أنها التقطت في محل تجاري للمدعو يحيى بارتيز، وهو أحد الأصدقاء المقربين من السعيد عليق الرئيس السابق لاتحاد العاصمة، روراوة وهو يجلس الى طاولة رفقة ربوح حداد الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحادية موازاة مع منصبه كرئيس لاتحاد العاصمة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الصورة الكثير من الجدل واللغط، خصوصا وأن الكثيرين يرون في حداد بمثابة العدو اللدود للقيادة السابقة للفاف، غير أن ما يجري في الوقت الراهن داخل أعلى هيئة كروية بالجزائر من تجاذبات بين حداد ورئيس الفاف الجديد زطشي ومحاولات كليهما للسيطرة على مقاليد الأمور داخل الفاف، يدرك أن هناك محاولات لسحب البساط من تحت أرجل زطشي.

 

 

 

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