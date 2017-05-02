الفيفا تمنع أندية جزائرية من إستقدام لاعبين أجانب

وجاءت هذه القرارات بعد الشكاوي، التي أودعها لاعبون ومدربون أجانب لدى الهيئة العالمية، بسبب عدم تسوية مستحقاتهم.

وأدت هذه الوضعية بمنع استقدام اللاعبين الاجانب، في البطولة الوطنية منذ شهر جانفي 2016 ، من طرف المكتب الفيدرالي السابق الذي تراسه، محمد راوراوة،.

من جهتها اوضحت الفاف، بأنه لا زالت النزاعات المالية بين الأندية واللاعبين والمدربين، قائمة أيضا على المستوى الوطني، حيث عرفت الفترة الممتدة من 1 إلى 30 أفريل 2017، تقديم 24 ملفا لدى غرفة تسوية النزاعات، منها 11 ملفا للرابطة الأولى، و13 للرابطة الثانية، مشيرة بأن هذه الهيئة فصلت في ملفات 4 لاعبين، ومدربين اثنين و3 أندية.