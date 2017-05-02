الريال يفوز بهاتريك كرستيانو في مرمى الاتليتيكو

تمكن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو من توقيع هاتريك في المباراة التي جمعت ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ورفع النجم البرتغالي رصيده إلى 54 الهدف مع الفرق الذي لعب لها خلال المباريات على ملاعبها في البطولة،ليتجاوز رونالدو بالثلاثية صاحب المركز الأول السابق ليونيل ميسي الذي أحرز 53 هدف في مباريات برشلونة على ملعب كامب نو. يذكر أن رونالدو لعب لعدة فرق في مسيرته الكروية بداية من سبورتينغ لشبونة مروراً بمانشستر يونايتد وانتهاءاً مع ريال مدريد.