لن نرمي بارادو بالدنانير.. ندعو زطشي لحضور المواجهة وأطالب بالتحقيق مع زياية

طلب رئيس شبيبة سكيكدة عبد الله طبو، من جماهير فريقه التعقل وتخصيص استقبال جيد لنادي بارادو، في آخر جولة من رابطة موبيليس المحترفة الثانية، رغم تضييع فريقه لورقة الصعود بطريقة اعتبرها غير منصفة.

وقال طبو أمس في تصريح لـ«النهار»: «سمعت بمطالب مجموعة من أنصار الفريق وتحضيراتهم ودعوتهم لرمي فريق بارادو بالدنانير في المباراة الأخيرة احتجاجا على المباريات المشبوهة، والتى فوتت على سكيكدة الصعود، أدعو أنصارنا للتعقل وتخصيص استقبال جيد لنادي بارادو.

كما أستغل الفرصة لدعوة رئيس الفاف خير الدين زطشي لحضور المواجهة، نحن لا نملك مشاكل مع أي طرف، طالبانا فقط بالتحقيق في بعض المباريات لأننا تعبنا طوال موسم كامل وكنا نأمل في تحقيق الصعود إلى الرابطة الأولى»، وأضاف: «أطالب بالتحقيق مع زياية لأن تصريحاته تحمل الكثير، حتى نعرف حقيقة مباراة جمعية وهران واتحاد بسكرة، أنا لم أتهم أي طرف بترتيب المباريات لكن قلت إن هناك من سهّل مهمة فريق وفوّت علينا الصعود».

ولمح رئيس الشبيبة المثير للجدل إلى رغبته في الرحيل قائلا: «أفكر في الاستقالة، لقد تعبت كثيرا وضيعت وقتي مع الفريق، وكل ذلك الوقت كنت أستطيع منحه لعائلتي وأولادي وصحتي أولى، ورغم ذلك أطلب من أنصارنا التعقل ومنح صورة حضارية عن الفريق وتخصيص استقبال جيد لنادي بارادو».