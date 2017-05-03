لاعبا اتحاد بلعباس شريفي وسيدهم يوافقان على تدعيم الوفاق الموسم القادم

أكدت مصادر موثوقة أن رئيس وفاق سطيف، حسان حمّار، تمكن من إقناع ثنائي اتحاد بلعباس، كل من وسط الميدان سيدهم والظهير الأيسر الدولي شريفي، بتقمّص ألوان الوفاق الموسم القادم، وأضافت ذات المصادر أن الثنائي منح موافقته، بعد أن استمع إلى العرض المالي الذي اقترحه حمّار من دون الدخول في التفاصيل التي تأجلت إلى غاية نهاية الموسم الكروي، خاصة أن اللاعبين سيكونان حرّين من أي ارتباط بعد نهاية عقديهما شهر جوان القادم، وتبقى صفقة وسط الميدان سيدهم هامة خاصة أنه يعد أحسن لاعب في فريقه هذا الموسم، وأبان عن قدرات كبيرة، في الوقت الذي تعتبر المفاوضات مع الظهير الأيسر شريفي هي الثانية من نوعها، بعد أن كان اللاعب قد اتفق قبل موسمين مع الرئيس حمّار والتحق بتدريبات التشكيلة، لكن عائق ورقة التسريح حال دون تقمّصه ألوان الوفاق.

تحضيرات حمّار المبكرة للموسم القادم تؤكد بقاءه

جاءت البداية المبكرة لرئيس الوفاق في التحضير للموسم القادم، حيث كانت له اتصالات مع عدة أسماء، على غرار مهاجم أمل مروانة عمراني والمهاجم السابق درفلو وتحركاته لضمان عقود تمويل تحسبا للموسم المقبل، لتؤكد رغبة الرجل في البقاء رئيسا لوفاق سطيف، رغم تأكيد رغبته في الترشح لرئاسة الرابطة المحترفة وإعلانه عن مغادرة الفريق مع نهاية الموسم.

خزينة الفريق تنتعش بملياري سنتيم وتسوية المستحقات بداية من اليوم

انتعشت خزينة الوفاق بدخل مبلغ ملياري سنتيم بقيت الإدارة تترقب وصوله منذ الأيام الفارطة، حيث وعدت اللاعبين بتسوية أجرة شهرية واحدة قبل التنقل إلى وهران لمواجهة المولودية المحلية، حيث تبدأ الإدارة في ضخ المبالغ المالية في الحسابات البنكية للاعبين بداية من اليوم، في انتظار أن يسحبها اللاعبون الخميس أو بداية الأسبوع القادم، وهو ما سيرفع من معنوياتهم ويضمن سفرهم إلى وهران بتركيز كبير على أمل العودة بنتيجة إيجابية من هناك.

اشتباكات دلهوم ومويسي تصنع الحدث وسط الطاقم الفني للوفاق

يتابع الطاقم الفني أخبار تشكيلة مولودية وهران، خاصة أنه يستهدف العودة بالنقاط الثلاث واستغلال أي معلومة تخص المنافس في صالحه، ورغم أن المباراة تجري من دون حضور الجمهور إلا أن الطاقم الفني لازال يستفسر عن أحوال المنافس، حيث جاء الخبر الأخير والاشتباكات التي حدثت بين دلهوم الذي تعرض إلى اعتداء في التدريبات أول أمس من قبل زميله موسي، وتعرض الأخير للطرد من الرئيس بلحاج، لتريح الطاقم الفني السطايفي الذي أخذ فكرة عن الأجواء الصعبة التي تعرفها تحضيرات المنافس.

ملولي باشر الركض على انفراد وينتظر قرار الطبيب

باشر المدافع المحوري المخضرم فريد ملولي، الركض بمفرده على هامش التدريبات، بعد زوال الآلام على مستوى الرقبة، حيث سيواصل العمل طيلة الأسبوع ويبقى ينتظر الضوء الأخضر من الطاقم الطبي من أجل الاندماج، حيث يصر ملولي على مشاركة زملائه التتويج بلقب البطولة وحضور المباريات الأخيرة، خاصة أن اللاعب من حمل شارة القائد ورفع الكأس الإفريقية قبل 3 مواسم، بعد التتويج برابطة الأبطال.