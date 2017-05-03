الناخب الوطني الجديد لتلفزيون النهار.. أحتاج مساعدة الجميع لتكرار إنجاز حاليلوزيتش

لم أتجول بعد في الجزائر... لأنه منذ وصولي وأنا في "سيدي موسى"

وفيما يخص إنطباعاته حول جمال الجزائر ومعالمها السياحية ، أكد المدرب الإسباني أنه لم يسعفه الحظ بعد لزيارة المعالم السياحية في الجزائر لحد الآن، وذلك بسبب إرتباطاته مع الإتحادية الجزائرية لكرة القدم والعمل الذي يقوم به داخل أسوار المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى .

أدهشتني الجماهير بتعلقها الكبير بكرة القدم

بالمقابل عبر لوكاس ألكاريز عن دهشته بالأجواء الحماسية التي تصنعها الجماهير الجزائرية خلال المدرجات التي زارها لحد الآن ، وتعلقهم الشديد برياضة كرة القدم ، حيث شبه هذا التعصب الكروي بالجماهير الإسبانية التي تعشق كرة القدم إلى حد كبير ،، هذا وسبق للوكاس ألكاراز أن زار ملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران ، وملعب عمر حمادي ببولوغين على هامش مبارتي (مولودية وهران – مولودية الجزائر ، إتحاد العاصمة – شباب باتنة .

كما أشاد الناخب الجديد بالمنتخب الوطني بتصرف الأنصار الجزائرية مع مدربهم السابق وحيد حاليلوزيتش الذي لا يزال محبوبا لدى الجماهير بعد الإنجاز الرائع الذي حققه مع محاربي الصحراء خلال مونديال 2014 الذي إحتضنته البرازيل حيث صرح قائلا : " أحب عندما يقيم الأنصار مدربهم السابق أنا هنا من أجل إسعادهم ، وتكرار إنجاز حاليلوزيتش ، ولكن هذا يتطلب مساعدة الجميع "

"لا يمكن أن تنتقذونني الآن.. إنتظروا حصيلة العمل "

وإختتم ألكاراز حواره الحصري بالرد على الإنتقاذات التي طالته منذ وصوله إلى الجزائر ، حيث طالب الرأي العام بتأجيل الإنتقاذات إلى وقت لاحق بعد الوقوف على حصيلة العمل الذي سيقدمه على رأس العارضة الفنية للمنتخب ، كما تحدث ألكاراز عن اللاعب المحلي قائلا : " لا يمكننا تقييم اللالعب المحلي اللآن لأننا في مرحلة إنتقاء المعلومات فق. "