بالوثيقة.. فضيحة في اتحاد العاصمة.. وهذا ما حدث في الغرفة 313

دعا المحضر البدني السابق لفريق اتحاد العاصمة محمدي بوجمعة إدارة النادي بقيادة الرئيس ربوح حداد الى معاقبة اللاعبين الملغاشي كاروليس أندريا والحارس اسماعيل منصوري، بعد وقوفه على فضيحة كان اللاهب والحارس بطلاها.

وفي التفاصيل التي أوردتها مصادر النهار أونلاين، فإن المحضر البدني السابق، اكتشف وبشكل مباشر، قبيل رحيله من النادي، قيام الثنائي أندريا ومنصوري بالتدخين داخل إحدى غرف فندق غربي العاصمة، اتخد منه النادي موقعا لأحد تربصاته.

وبحسب وثائق رسمية تحصلت النهار أونلاين على نسخ منها، فإن المحضر البدني رفع تقريرا مفصلا لإدارة النادي، تضمن كافة الملاحظات، سيما ما تعلق بالانضباط وسط اللاعبين.

وبحسب التقارير التي سرد فيها صاحبها فضحية اكتشاف اللاعب والحارس متلبسين بالتدخين، طالب المحضر البدني بتسليط عقوبات صارمة على اللاعبين وعدم التسامح معهما، حيث اقترح خصم مبالغ معتبرة من الرواتب الشهرية للاعبين، تصل إلى 5 ملايين سنتيم من راتبيهما.

كما تضمن تقرير المحضر بوجمعة، اقتراحا بخصم 6 ملايين سنتيم من راتب كل لاعب يتأخر عن موعد التدريبات، لأزيد من 30 دقيقة خلال الحصص التدريبية.