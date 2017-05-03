أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

كريستيانو رونالدو.. أنا شخص عادي ومن هذا الكوكب

نشر يوم 2017/05/03 4382 0 سميرة.ل كريستيانو رونالدو.. أنا شخص عادي ومن هذا الكوكب
كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الاسباني أنه انسان عادي وينتمي الى هذا الكوكب، مضيفا أن نجح في الحفاظ على مستواه العالي بفضل اخلاصه والعمل الشاق.

و قال صاحب الكرة الذهبية العالمية لسنة 2016 في تصريح خص به الشبكة التلفزيونية التابعة لفريق ريال مدريد اليوم الاربعاء "الانجازات تتحقق بفضل الاخلاص والعمل الشاق ، أنا سعيد ومحظوظ و لكنني انتمي الى هذا الكوكب مثل الجميع" و هذا في اشارة الى ان ما يقدمه فوق ارضية الميدان ليس عملا خارقا، و تابع رونالدو تعقيبا على الفوز على اتليتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من رابطة الابطال الاوروبية سهرة الثلاثاء:"أنا سعيد للغاية لقد كانت مباراة مليئة بالاثارة و فريقنا كان رائعا ،تسجيل ثلاثة اهداف جعلها ليلو استثنائية"،اما فيما يخص تسجيل هدفه رقم 400 بحيث اصبح اللاعب الاسطوري للنادي الملكي قال:"انه امر مميز للغاية و حصيلة كبيرة من الاهداف لم أكن اتوقعها  وهذه هي ثمرة العمل كفريق ككل عملي بفضل جميع الناس النتي تعمل في الفريق و الجماهير التي تساندنا"

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا