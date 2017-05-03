كريستيانو رونالدو.. أنا شخص عادي ومن هذا الكوكب

و قال صاحب الكرة الذهبية العالمية لسنة 2016 في تصريح خص به الشبكة التلفزيونية التابعة لفريق ريال مدريد اليوم الاربعاء "الانجازات تتحقق بفضل الاخلاص والعمل الشاق ، أنا سعيد ومحظوظ و لكنني انتمي الى هذا الكوكب مثل الجميع" و هذا في اشارة الى ان ما يقدمه فوق ارضية الميدان ليس عملا خارقا، و تابع رونالدو تعقيبا على الفوز على اتليتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من رابطة الابطال الاوروبية سهرة الثلاثاء:"أنا سعيد للغاية لقد كانت مباراة مليئة بالاثارة و فريقنا كان رائعا ،تسجيل ثلاثة اهداف جعلها ليلو استثنائية"،اما فيما يخص تسجيل هدفه رقم 400 بحيث اصبح اللاعب الاسطوري للنادي الملكي قال:"انه امر مميز للغاية و حصيلة كبيرة من الاهداف لم أكن اتوقعها وهذه هي ثمرة العمل كفريق ككل عملي بفضل جميع الناس النتي تعمل في الفريق و الجماهير التي تساندنا"